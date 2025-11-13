22
عربي-دولي
فون دير لاين: استخدام أصول روسيا أكثر طريقة فعالة لتمويل أوكرانيا
Lebanon 24
13-11-2025
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين أن
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
لديها ثلاثة خيارات لتمويل احتياجات
أوكرانيا
المالية، وأن استغلال الأصول الروسية المجمدة هو الخيار الأكثر فاعلية، بحسب رأيها.
وأضافت، في خطاب ألقته في
البرلمان
الأوروبي
، أن الخيارات الأخرى هي أن يستخدم
الاتحاد الأوروبي
الفائض في ميزانيته لتوفير تمويل أو أن يتم الاتفاق بين
الدول الأعضاء
على جمع
رأس المال
بأنفسهم.
وتابعت أن "الخيار الثالث هو الحصول على قرض تعويضات على أساس الأصول الروسية المجمدة. سنمنح أوكرانيا قرضاً، على أن تسدده عندما تدفع
روسيا
تعويضات، هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على دفاع أوكرانيا واقتصادها". (العربية)
تابع
