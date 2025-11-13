فون دير لاين: استخدام أصول روسيا أكثر طريقة فعالة لتمويل أوكرانيا

قالت رئيسة أورسولا فون دير لاين أن لديها ثلاثة خيارات لتمويل احتياجات المالية، وأن استغلال الأصول الروسية المجمدة هو الخيار الأكثر فاعلية، بحسب رأيها.

وأضافت، في خطاب ألقته في ، أن الخيارات الأخرى هي أن يستخدم الفائض في ميزانيته لتوفير تمويل أو أن يتم الاتفاق بين على جمع بأنفسهم.وتابعت أن "الخيار الثالث هو الحصول على قرض تعويضات على أساس الأصول الروسية المجمدة. سنمنح أوكرانيا قرضاً، على أن تسدده عندما تدفع تعويضات، هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على دفاع أوكرانيا واقتصادها". (العربية)