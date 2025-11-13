Advertisement

عربي-دولي

لمواجهة انتشار الدببة.. اليابان تسمح للشرطة باستخدام الأسلحة النارية

Lebanon 24
13-11-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1441720-638986320203454313.png
Doc-P-1441720-638986320203454313.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجازت السلطات اليابانية للشرطة، اعتباراً من الخميس، إطلاق النار على الدببة، وذلك عقب سلسلة هجمات قاتلة وقعت مؤخراً.
Advertisement

منذ نيسان الماضي، تسببت الدببة في مقتل 13 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي.

وتتلقى السلطات تقارير شبه يومية عن اقتحام دببة للمنازل، أو تجولها قرب المدارس والمتاجر الكبرى.
 
وقال مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس، إن التعديل الذي يتيح استخدام الأسلحة النارية في التعامل مع الدببة يدخل حيز التنفيذ الخميس.

جاء ذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن المسدسات التي كانت الشرطة تستخدمها لهذه الغاية ليست فعالة. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
اليابان تنشر جيشها في عدّة مدن بسبب هجمات الدببة
lebanon 24
13/11/2025 17:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هجمات ومواجهات قاتلة.. اليابان تنشر قوات من الجيش بسبب الدببة!
lebanon 24
13/11/2025 17:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم الحظر.. برلين تسمح بتصدير هذه الأسلحة لإسرائيل
lebanon 24
13/11/2025 17:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الإيراني: الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يستلزم قرارا على مستوى القيادة والسلطات الثلاث
lebanon 24
13/11/2025 17:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

وكالة فرانس برس

اليابانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2025-11-13
10:00 | 2025-11-13
09:43 | 2025-11-13
09:10 | 2025-11-13
09:07 | 2025-11-13
09:01 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24