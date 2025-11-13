لمواجهة انتشار الدببة.. اليابان تسمح للشرطة باستخدام الأسلحة النارية



Advertisement

منذ نيسان الماضي، تسببت الدببة في مقتل 13 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي.



وتتلقى السلطات تقارير شبه يومية عن اقتحام دببة للمنازل، أو تجولها قرب المدارس والمتاجر الكبرى. أجازت السلطات للشرطة، اعتباراً من الخميس، إطلاق النار على الدببة، وذلك عقب سلسلة هجمات قاتلة وقعت مؤخراً.منذ نيسان الماضي، تسببت الدببة في مقتل 13 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي.وتتلقى السلطات تقارير شبه يومية عن اقتحام دببة للمنازل، أو تجولها قرب المدارس والمتاجر الكبرى.

وقال مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس، إن التعديل الذي يتيح استخدام الأسلحة النارية في التعامل مع الدببة يدخل حيز التنفيذ الخميس.



جاء ذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن المسدسات التي كانت الشرطة تستخدمها لهذه الغاية ليست فعالة. (العربية)