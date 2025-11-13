Advertisement

إقتصاد

توقف عدد من طائرات "الطيران العماني".. ما السبب؟

Lebanon 24
13-11-2025 | 05:31
قالت شركة الطيران العُماني إن تحديات في سلاسل الإمداد العالمية تسببت في توقف مؤقت لعدد محدود من الطائرات، ما استدعى تعديلات على جداول بعض الرحلات. 
وأوضحت عبر "إكس" أنها تعمل بتنسيق مباشر مع الشركات المُصنِّعة لتسريع عودة الطائرات للخدمة، مع اتخاذ تدابير تشغيلية للحد من تأثير ذلك على الضيوف. وأضافت أنها تعيد تنظيم حجوزات المسافرين المتأثرين فورًا على رحلات بديلة وفق سياسات التشغيل المعتمدة. (العربية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24