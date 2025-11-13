Advertisement

عربي-دولي

الدفاع التركية: الأولوية في غزة وقف دائم لإطلاق النار وتلبية احتياجات المدنيين

Lebanon 24
13-11-2025 | 05:40
أشارت وزارة الدفاع التركية، الى "أن الأولوية بالنسبة لقوة حفظ الاستقرار الدولية في قطاع غزة ضمان وقف دائم لإطلاق النار وتلبية الاحتياجات الماسّة للمدنيين".
وأفادت "بأن على مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفق القانون الدولي".
وقال الوزارة إن "من السابق لأوانه تحديد سبب سقوط الطائرة العسكرية في جورجيا وعمليات الفحص جارية". (سكاي نيوز)
