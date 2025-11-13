تهديد إيراني جديد.. حلم "زوال إسرائيل" سيتحقق

Advertisement

قال المتحدث باسم القوات المسلحة ، الجنرال رشيد شكارجي، إن "لن تضعف أبدًا" في مواجهة التهديدات، معتبرًا أن ما وصفه بـ"أمنية زوال " ستتحقق قريبًا، دون توضيح المقصود.وجاءت تصريحاته خلال إحياء ذكرى مقتل حسن طهراني مقدم، الملقب بـ"أب البرنامج الصاروخي "، الذي قُتل في 12 تشرين الثاني 2011 بانفجار مستودع صواريخ في ملارد غرب .وأكد شكارجي أن "دماء تزيدنا قوة"، مشيرًا إلى أن طهراني مقدم حمل أمل زوال .