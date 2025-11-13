Advertisement

عربي-دولي

تهديد إيراني جديد.. حلم "زوال إسرائيل" سيتحقق

Lebanon 24
13-11-2025 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1441732-638986345163399174.png
Doc-P-1441732-638986345163399174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال رشيد شكارجي، إن إيران "لن تضعف أبدًا" في مواجهة التهديدات، معتبرًا أن ما وصفه بـ"أمنية زوال الكيان الإسرائيلي" ستتحقق قريبًا، دون توضيح المقصود. 
Advertisement

وجاءت تصريحاته خلال إحياء ذكرى مقتل حسن طهراني مقدم، الملقب بـ"أب البرنامج الصاروخي الإيراني"، الذي قُتل في 12 تشرين الثاني 2011 بانفجار مستودع صواريخ في ملارد غرب طهران.

 وأكد شكارجي أن "دماء الشهداء تزيدنا قوة"، مشيرًا إلى أن طهراني مقدم حمل أمل زوال إسرائيل.
 
وتزامنًا مع الذكرى الـ14 لمقتله، افتتح الحرس الثوري معرضًا في طهران لعرض الصواريخ والطائرات المسيّرة أمام الجمهور. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
أوروبا تعتمد البصمة والوجه على الحدود.. ختم الجواز إلى زوال
lebanon 24
13/11/2025 17:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى زوال.. وترحيب سوري بالقرار
lebanon 24
13/11/2025 17:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: سلاح المقاومة استحقاق وطني تكفله كل الشرائع والقوانين الدولية حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
lebanon 24
13/11/2025 17:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت في قداس شهداء "القوات": لإعادة بناء الوطن كما حلم به بشير الجميل
lebanon 24
13/11/2025 17:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الكيان الإسرائيلي

الحرس الثوري

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

ارم نيوز

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2025-11-13
10:00 | 2025-11-13
09:43 | 2025-11-13
09:10 | 2025-11-13
09:07 | 2025-11-13
09:01 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24