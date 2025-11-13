Advertisement

عربي-دولي

في سوريا.. دورية إسرائيلية تقوم بأعمال تفتيش

Lebanon 24
13-11-2025 | 05:48
توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي صيصون والمسريتية بريف درعا الغربي، وفق مصادر محلية.
وأفادت بأن القوة دخلت بـ3 سيارات رباعية الدفع وأجرت عمليات تفتيش في أراضٍ زراعية مفتوحة قبل أن تغادر المنطقة. (الميادين)
