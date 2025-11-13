أرباح حرب غزة.. صفقات بمليارات أنعشت أكبر الشركات الأميركية

أظهر تحليل لـ"وول ستريت جورنال" أن شركات أميركية حققت مكاسب بمليارات خلال عامين من حرب غزة، مع تدفق غير مسبوق للأسلحة من إلى .

وافقت منذ تشرين الاول 2023 على صفقات تفوق 32 مليار دولار، فيما تضاعف التمويل العسكري السنوي لإسرائيل من 3.3 إلى 6.8 مليارات دولار (لا يشمل المساعدات غير النقدية).

وتصدّرت بوينغ الصفقات ببيع مقاتلات F-15 بقيمة 18.8 مليار دولار للتسليم ابتداءً من 2029، إضافة إلى قنابل ومعدات بنحو 7.9 مليارات؛ كما شملت الموافقات شركات نورثروب غرومان (قطع غيار مقاتلات)، لوكهيد مارتن (صواريخ دقيقة)، جنرال ديناميكس (قذائف 120 ملم)، وكاتربيلر (جرافات D9).

أكبر المبيعات تركزت في المقاتلات والقنابل الموجهة جوًا، فيما كانت العقود البرية أقل حجمًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركبات إيتان مزودة بهيكل من أوشكوش ومحرك من وحدة أميركية لـرولز رويس، وأن الجرافات المدرعة منتشرة في غزة.

ورغم الدمار وتعقّد المشهد الإقليمي، اعتبرت بوينغ الطلب الدولي على السلاح "نقطة مضيئة"، فيما تسعى الإدارة الأميركية لنيل موافقة الكونغرس على نحو 6 مليارات دولار إضافية تشمل 3.8 مليارات لشراء مروحيات "أباتشي".

وصرح متحدث باسم الأميركية لـ"وول ستريت جورنال"، أن إدارة الرئيس الأميركي "دأبت على دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهي تقود الآن جهدا إقليميا لإنهاء هذه الحرب".



كما قالت شركة "أوشكوش" المصنعة للمركبات المدرعة، إن طلبا إسرائيليا لشراء مركبات تكتيكية "أطال عمر خط إنتاج كان من المقرر إغلاقه العام الماضي".



وفي أحدث تقرير ربع سنوي لها، قالت شركة "ليوناردو" للمقاولات، التي تبيع وحدتها الأميركية مقطورات نقل لإسرائيل، إن مبيعاتها الدولية من المتوقع أن تظل مستقرة هذا العام "نظرا للصراعات المستمرة في كل من وإسرائيل". (سكاي نيوز)