Advertisement

إقتصاد

أرباح حرب غزة.. صفقات بمليارات أنعشت أكبر الشركات الأميركية

Lebanon 24
13-11-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1441742-638986358850668879.png
Doc-P-1441742-638986358850668879.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر تحليل لـ"وول ستريت جورنال" أن شركات أميركية حققت مكاسب بمليارات خلال عامين من حرب غزة، مع تدفق غير مسبوق للأسلحة من واشنطن إلى إسرائيل.
Advertisement
 
وافقت الولايات المتحدة منذ تشرين الاول 2023 على صفقات تفوق 32 مليار دولار، فيما تضاعف التمويل العسكري السنوي لإسرائيل من 3.3 إلى 6.8 مليارات دولار (لا يشمل المساعدات غير النقدية).
 
وتصدّرت بوينغ الصفقات ببيع مقاتلات F-15 بقيمة 18.8 مليار دولار للتسليم ابتداءً من 2029، إضافة إلى قنابل ومعدات بنحو 7.9 مليارات؛ كما شملت الموافقات شركات نورثروب غرومان (قطع غيار مقاتلات)، لوكهيد مارتن (صواريخ دقيقة)، جنرال ديناميكس (قذائف 120 ملم)، وكاتربيلر (جرافات D9).
 
أكبر المبيعات تركزت في المقاتلات والقنابل الموجهة جوًا، فيما كانت العقود البرية أقل حجمًا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مركبات إيتان مزودة بهيكل من أوشكوش ومحرك من وحدة أميركية لـرولز رويس، وأن الجرافات المدرعة منتشرة في غزة.
 
ورغم الدمار وتعقّد المشهد الإقليمي، اعتبرت بوينغ الطلب الدولي على السلاح "نقطة مضيئة"، فيما تسعى الإدارة الأميركية لنيل موافقة الكونغرس على نحو 6 مليارات دولار إضافية تشمل 3.8 مليارات لشراء مروحيات "أباتشي".
 
كما أن جرافات "كاتربيلر" المدرعة من طراز "دي 9"، المستخدمة لهدم المباني وإزالة الأنقاض، منتشرة في كل مكان في غزة.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"وول ستريت جورنال"، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "دأبت على دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهي تقود الآن جهدا إقليميا لإنهاء هذه الحرب".

كما قالت شركة "أوشكوش" المصنعة للمركبات المدرعة، إن طلبا إسرائيليا لشراء مركبات تكتيكية "أطال عمر خط إنتاج كان من المقرر إغلاقه العام الماضي".

وفي أحدث تقرير ربع سنوي لها، قالت شركة "ليوناردو" الإيطالية للمقاولات، التي تبيع وحدتها الأميركية مقطورات نقل لإسرائيل، إن مبيعاتها الدولية من المتوقع أن تظل مستقرة هذا العام "نظرا للصراعات المستمرة في كل من أوكرانيا وإسرائيل". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على أكبر شركات النفط الروسية
lebanon 24
13/11/2025 17:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
8.6 مليار دولار صفقات جديدة بين بريطانيا والسعودية
lebanon 24
13/11/2025 17:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تعلن عن صفقات تجارية واستثمارية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات جنيه إسترليني
lebanon 24
13/11/2025 17:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يتوعدون باستهداف شركات نفط أميركية كبرى بينها إكسون موبيل وشيفرون (رويترز)
lebanon 24
13/11/2025 17:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الإيطالية

سكاي نيوز

أوكرانيا

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2025-11-13
10:00 | 2025-11-13
09:43 | 2025-11-13
09:10 | 2025-11-13
09:07 | 2025-11-13
09:01 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24