22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أرباح حرب غزة.. صفقات بمليارات أنعشت أكبر الشركات الأميركية
Lebanon 24
13-11-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر تحليل لـ"وول ستريت جورنال" أن شركات أميركية حققت مكاسب بمليارات خلال عامين من حرب غزة، مع تدفق غير مسبوق للأسلحة من
واشنطن
إلى
إسرائيل
.
Advertisement
وافقت
الولايات المتحدة
منذ تشرين الاول 2023 على صفقات تفوق 32 مليار دولار، فيما تضاعف التمويل العسكري السنوي لإسرائيل من 3.3 إلى 6.8 مليارات دولار (لا يشمل المساعدات غير النقدية).
وتصدّرت بوينغ الصفقات ببيع مقاتلات F-15 بقيمة 18.8 مليار دولار للتسليم ابتداءً من 2029، إضافة إلى قنابل ومعدات بنحو 7.9 مليارات؛ كما شملت الموافقات شركات نورثروب غرومان (قطع غيار مقاتلات)، لوكهيد مارتن (صواريخ دقيقة)، جنرال ديناميكس (قذائف 120 ملم)، وكاتربيلر (جرافات D9).
أكبر المبيعات تركزت في المقاتلات والقنابل الموجهة جوًا، فيما كانت العقود البرية أقل حجمًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مركبات إيتان مزودة بهيكل من أوشكوش ومحرك من وحدة أميركية لـرولز رويس، وأن الجرافات المدرعة منتشرة في غزة.
ورغم الدمار وتعقّد المشهد الإقليمي، اعتبرت بوينغ الطلب الدولي على السلاح "نقطة مضيئة"، فيما تسعى الإدارة الأميركية لنيل موافقة الكونغرس على نحو 6 مليارات دولار إضافية تشمل 3.8 مليارات لشراء مروحيات "أباتشي".
كما أن جرافات "كاتربيلر" المدرعة من طراز "دي 9"، المستخدمة لهدم المباني وإزالة الأنقاض، منتشرة في كل مكان في غزة.
وصرح متحدث باسم
وزارة الخارجية
الأميركية لـ"وول ستريت جورنال"، أن إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"دأبت على دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهي تقود الآن جهدا إقليميا لإنهاء هذه الحرب".
كما قالت شركة "أوشكوش" المصنعة للمركبات المدرعة، إن طلبا إسرائيليا لشراء مركبات تكتيكية "أطال عمر خط إنتاج كان من المقرر إغلاقه العام الماضي".
وفي أحدث تقرير ربع سنوي لها، قالت شركة "ليوناردو"
الإيطالية
للمقاولات، التي تبيع وحدتها الأميركية مقطورات نقل لإسرائيل، إن مبيعاتها الدولية من المتوقع أن تظل مستقرة هذا العام "نظرا للصراعات المستمرة في كل من
أوكرانيا
وإسرائيل". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على أكبر شركات النفط الروسية
Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على أكبر شركات النفط الروسية
13/11/2025 17:58:47
13/11/2025 17:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
8.6 مليار دولار صفقات جديدة بين بريطانيا والسعودية
Lebanon 24
8.6 مليار دولار صفقات جديدة بين بريطانيا والسعودية
13/11/2025 17:58:47
13/11/2025 17:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تعلن عن صفقات تجارية واستثمارية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات جنيه إسترليني
Lebanon 24
بريطانيا تعلن عن صفقات تجارية واستثمارية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات جنيه إسترليني
13/11/2025 17:58:47
13/11/2025 17:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون يتوعدون باستهداف شركات نفط أميركية كبرى بينها إكسون موبيل وشيفرون (رويترز)
Lebanon 24
الحوثيون يتوعدون باستهداف شركات نفط أميركية كبرى بينها إكسون موبيل وشيفرون (رويترز)
13/11/2025 17:58:47
13/11/2025 17:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
دونالد ترامب
الإيطالية
سكاي نيوز
أوكرانيا
إسرائيل
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد
Lebanon 24
تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد
10:10 | 2025-11-13
13/11/2025 10:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتحول "زابوريجيا" إلى بؤرة القلق الأكبر لكييف؟
Lebanon 24
هل تتحول "زابوريجيا" إلى بؤرة القلق الأكبر لكييف؟
10:00 | 2025-11-13
13/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
09:43 | 2025-11-13
13/11/2025 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من أعنف الأحداث الكونية: انفجار نجم ضخم يشبه حبة الزيتون يُرصد لأول مرة
Lebanon 24
من أعنف الأحداث الكونية: انفجار نجم ضخم يشبه حبة الزيتون يُرصد لأول مرة
09:10 | 2025-11-13
13/11/2025 09:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تهزّ الفلبين.. وهذا ما سيحصل قبل عيد الميلاد
Lebanon 24
فضيحة تهزّ الفلبين.. وهذا ما سيحصل قبل عيد الميلاد
09:07 | 2025-11-13
13/11/2025 09:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
15:54 | 2025-11-12
12/11/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "الهزة الأرضية".. خبيرٌ يتحدث
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "الهزة الأرضية".. خبيرٌ يتحدث
13:43 | 2025-11-12
12/11/2025 01:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:10 | 2025-11-13
تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد
10:00 | 2025-11-13
هل تتحول "زابوريجيا" إلى بؤرة القلق الأكبر لكييف؟
09:43 | 2025-11-13
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
09:10 | 2025-11-13
من أعنف الأحداث الكونية: انفجار نجم ضخم يشبه حبة الزيتون يُرصد لأول مرة
09:07 | 2025-11-13
فضيحة تهزّ الفلبين.. وهذا ما سيحصل قبل عيد الميلاد
09:01 | 2025-11-13
إجلاء قرب حدود متنازع عليها.. مقتل كمبودي واتهامات متبادلة مع تايلاند
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 17:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 17:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 17:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24