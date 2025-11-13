عراقيل واختلافات.. هل سيتم استئناف حرب غزة؟

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة لا يزال مجمّدًا بسبب الخلافات حول تشكيل وآلية نزع سلاح حركة .كما أفادت عن أن الجيش يُعِدّ، بالتعاون مع ، خطة لسيناريو استئناف القتال في . (سكاي نيوز)