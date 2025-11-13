Advertisement

عربي-دولي

عراقيل واختلافات.. هل سيتم استئناف حرب غزة؟

Lebanon 24
13-11-2025 | 06:05
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لا يزال مجمّدًا بسبب الخلافات حول تشكيل القوة الدولية وآلية نزع سلاح حركة حماس
كما أفادت عن أن الجيش الإسرائيلي يُعِدّ، بالتعاون مع جاريد كوشنر، خطة لسيناريو استئناف القتال في قطاع غزة. (سكاي نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24