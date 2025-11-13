هل تتحول "زابوريجيا" إلى بؤرة القلق الأكبر لكييف؟

Advertisement

تقارير ميدانية تحدثت عن أكثر من 400 ضربة مدفعية يوميًا وتدمير تحصينات أُجبرت معها قوات على الانسحاب قرب نوفوأوسبينيفسكي وأوسبينيفكا ونوفوميكولايفكا، مع وصول الاشتباكات إلى نحو 50 يوميًا ومحاولات روسية للتوغل قبل تجمّد الأرض.وتقول كييف إن تسيطر على نحو 70% من زابوريجيا (مع بقاء العاصمة الإقليمية بيدها)، وسط مخاوف من أن السيطرة على باكروفسك قد تفتح الطريق نحو فولنيانسك.مراقبون يرون أن يسعى لحسمٍ ميداني قبل ذروة الشتاء لاستخدامه في المفاوضات، فيما تواجه نقصًا في الجنود وإخلاءات لقُرى بينها مالوكاتيرينيفكا.واعتبر المحلل محمد العروقي أن القتال بزاپوريجيا أتاح لموسكو انتزاع 3 قرى وقطع الإمداد عن باكروفسك، مذكّرًا بتكتيك التطويق كما حدث في سوليدار–باخموت.بدوره، قال الخبير د. نبيل رشوان إن الضغط الروسي يتجه نحو باكروفسك وزاپوريجيا، حيث تقع أكبر محطة نووية أوروبية ضمن الجزء الخاضع لروسيا، مرجّحًا أن تكثّف تحركاتها لإحكام قبضتها على الدونباس والحفاظ على ، فيما قد تلجأ كييف إلى تعبئة أوسع لسد العجز .