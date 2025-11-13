Advertisement

عربي-دولي

بعد الإفراج عنه.. ساركوزي يعلن استعداده للاستئناف

Lebanon 24
13-11-2025 | 08:58
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس أنها ستنظر الطعن في حكم إدانة نيكولا ساركوزي بقضية التمويل الليبي لحملة 2007 خلال الفترة 16 آذار–6 حزيران.
وكانت محكمة الجنايات قضت في 25 أيلول بسجنه 5 أعوام (أمضى منها 20 يومًا قبل الإفراج عنه الاثنين مع إبقائه قيد الرقابة القضائية)، لإدانته بـالسماح عمدًا لشركائه بالتواصل مع معمر القذافي لطلب تمويل غير مشروع.
 
وبعد الإفراج، قال ساركوزي عبر "إكس": "سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف… هدفي إثبات براءتي، والحقيقة ستنتصر".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24