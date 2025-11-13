بعد الإفراج عنه.. ساركوزي يعلن استعداده للاستئناف

أعلنت أنها ستنظر الطعن في حكم إدانة بقضية التمويل لحملة 2007 خلال الفترة 16 آذار–6 حزيران.

وكانت قضت في 25 أيلول بسجنه 5 أعوام (أمضى منها 20 يومًا قبل الإفراج عنه الاثنين مع إبقائه قيد الرقابة القضائية)، لإدانته بـالسماح عمدًا لشركائه بالتواصل مع لطلب تمويل غير مشروع.

وبعد الإفراج، قال عبر "إكس": "سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف… هدفي إثبات براءتي، والحقيقة ستنتصر".