Advertisement

عربي-دولي

إجلاء قرب حدود متنازع عليها.. مقتل كمبودي واتهامات متبادلة مع تايلاند

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1441812-638986465319537018.png
Doc-P-1441812-638986465319537018.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجلیَت السلطات الكمبودية، اليوم الخميس، نحو 250 أسرة من قرية بري تشان إلى معبد يبعد 30 كلم عن الحدود، بعد مقتل مواطن يُدعى دي ناي وإصابة 3 في تبادل لإطلاق النار أمس بمنطقة حدودية في بانتيـاي مينشي شمال غربي كمبوديا، بحسب "د ب أ".
Advertisement
 
جاء الحادث بعد إصابة جندي تايلاندي بانفجار لغم بمنطقة حدودية أخرى وتعليق بانكوك اتفاق وقف إطلاق النار.
 
وتشهد الحدود الكمبودية-التايلاندية توترات متكررة بسبب خلافات الترسيم، كان أحدثها اشتباكات استمرت 5 أيام في تموز الماضي. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بكين: اعترضنا سفنا فلبينية بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
lebanon 24
13/11/2025 17:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يصمد اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا؟
lebanon 24
13/11/2025 17:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور ترامب.. تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لتسوية النزاع
lebanon 24
13/11/2025 17:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء تايلاند: نشكر الرئيس الأميركي على جهوده في التوصل لاتفاق سلام بين بلدنا وكمبوديا
lebanon 24
13/11/2025 17:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24

تبادل لإطلاق النار

الكمبودية

ارم نيوز

شمال غرب

ايلان

التاي

تموز

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2025-11-13
10:00 | 2025-11-13
09:43 | 2025-11-13
09:10 | 2025-11-13
09:07 | 2025-11-13
09:00 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24