إجلاء قرب حدود متنازع عليها.. مقتل كمبودي واتهامات متبادلة مع تايلاند

أجلیَت السلطات ، اليوم الخميس، نحو 250 أسرة من قرية إلى معبد يبعد 30 كلم عن الحدود، بعد مقتل مواطن يُدعى دي ناي وإصابة 3 في أمس بمنطقة حدودية في بانتيـاي مينشي شمال غربي كمبوديا، بحسب "د ب أ".

جاء الحادث بعد إصابة جندي تايلاندي بانفجار لغم بمنطقة حدودية أخرى وتعليق بانكوك اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشهد الحدود الكمبودية-التايلاندية توترات متكررة بسبب خلافات الترسيم، كان أحدثها اشتباكات استمرت 5 أيام في الماضي. (ارم نيوز)