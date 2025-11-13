20
عن أحمد الشرع وسوريا... ماذا قال نتنياهو؟
Lebanon 24
13-11-2025
|
11:57
A-
A+
قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة
بنيامين نتنياهو
، إنّ "ما يهمّه في الرئيس السوريّ
أحمد الشرع
هو ما يحدث على الأرض في
سوريا
، وإنّ كانت ستُصبح مُسالمة".
وأضاف
نتنياهو
: "ما يهمني هو هل سيعمل أحمد
الشرع
معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب
غرب سوريا
؟"
