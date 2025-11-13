Advertisement

عربي-دولي

عن أحمد الشرع وسوريا... ماذا قال نتنياهو؟

Lebanon 24
13-11-2025 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1441891-638986572690841431.png
Doc-P-1441891-638986572690841431.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، إنّ "ما يهمّه في الرئيس السوريّ أحمد الشرع هو ما يحدث على الأرض في سوريا، وإنّ كانت ستُصبح مُسالمة".
Advertisement
 
 
 
وأضاف نتنياهو: "ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا؟"
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
lebanon 24
13/11/2025 22:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع مازح بوتين... شاهدوا بالفيديو ماذا قال له
lebanon 24
13/11/2025 22:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"شيف" سوريّ يُثير الجدل بتصريحه... ماذا قال عن بشار الأسد وأحمد الشرع؟
lebanon 24
13/11/2025 22:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ما يهمني في أحمد الشرع هو ما يحدث على الأرض في سوريا وهل ستصبح مسالمة
lebanon 24
13/11/2025 22:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

أحمد الشرع

الإسرائيلي

غرب سوريا

جنوب غرب

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:52 | 2025-11-13
14:41 | 2025-11-13
14:15 | 2025-11-13
14:07 | 2025-11-13
14:00 | 2025-11-13
13:51 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24