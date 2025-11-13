20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الشيباني: العلاقات مع واشنطن تتحسن ورفع «قيصر» مسألة وقت
Lebanon 24
13-11-2025
|
12:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية
السوري
أسعد
الشيباني أن رفع
العقوبات
الأميركية المفروضة على
سوريا
ضمن قانون
قيصر
مسألة وقت، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس
أحمد الشرع
لواشنطن تأتي في إطار خطوات تهدف إلى إعادة العلاقات مع العالم على أساس الاحترام المتبادل.
Advertisement
وأوضح الشيباني أن العلاقات مع
الولايات المتحدة
تسير بشكل جيد جداً، متوقعاً أن ينعكس ذلك على كامل المنطقة. وشدد على أنه لن يكون في سوريا حكم طائفي بعد اليوم، مع رغبة الحكومة في أن تتحول البلاد إلى "نموذج للمنطقة والعالم".
وأشار الوزير إلى أن السلطة الجديدة ملأت الفراغ السياسي خلال 11 شهراً، وأن إطلاق أحزاب سياسية سيكون متاحاً في
المستقبل
. وفي حديثه عن التطورات الداخلية، قال إن ما حدث في الساحل السوري كان مفتعلاً من النظام السابق، لافتاً إلى أن
إسرائيل
تدخلت فجر أحداث
السويداء
.
وأكد الشيباني الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين أهل السويداء والحكومة، مضيفاً أن التعامل يتم مع "أهلنا في السويداء وليس مع أشخاص ينتمون لشيخ معيّن". وكشف عن وجود تدخل خارجي في السويداء، مشيراً إلى أن "الجميع ارتكب أخطاء" وأن هناك "أطرافاً لا تريد التسوية".
وفي الشق السياسي، أعلن الوزير أن سوريا ستشهد انتخابات رئاسية خلال أربع أو خمس سنوات، معتبراً أن مقاربة تقسيم البلاد "لضمان سلامة إسرائيل" مقاربة خاطئة. وختم بالقول إن إسرائيل حالياً فاعل سلبي في مستقبل سوريا، وهي "ضد التغيير الذي أراده الشعب السوري".
مواضيع ذات صلة
الشيباني: نعتقد أن إزالة عقوبات قيصر بالكامل هي مجرد مسألة وقت
Lebanon 24
الشيباني: نعتقد أن إزالة عقوبات قيصر بالكامل هي مجرد مسألة وقت
13/11/2025 22:04:56
13/11/2025 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيباني: العلاقة مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جدا وستنعكس على كامل المنطقة
Lebanon 24
الشيباني: العلاقة مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جدا وستنعكس على كامل المنطقة
13/11/2025 22:04:56
13/11/2025 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: زيارتنا لواشنطن أتت في إطار إعادة العلاقات بين سوريا والعالم
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: زيارتنا لواشنطن أتت في إطار إعادة العلاقات بين سوريا والعالم
13/11/2025 22:04:56
13/11/2025 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري: علاقات دمشق مع موسكو لا تتعارض مع علاقاتها مع واشنطن والغرب
Lebanon 24
الرئيس السوري: علاقات دمشق مع موسكو لا تتعارض مع علاقاتها مع واشنطن والغرب
13/11/2025 22:04:56
13/11/2025 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
أحمد الشرع
المستقبل
العقوبات
السويداء
إسرائيل
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
في هذا التاريخ… جولة إفريقية لماكرون إلى هذه الدول
Lebanon 24
في هذا التاريخ… جولة إفريقية لماكرون إلى هذه الدول
14:52 | 2025-11-13
13/11/2025 02:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تتحرّك.. خيارات عسكرية يدرسها ترامب لضرب هذه الدولة!
Lebanon 24
واشنطن تتحرّك.. خيارات عسكرية يدرسها ترامب لضرب هذه الدولة!
14:41 | 2025-11-13
13/11/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة سعوديّة مُرتقبة تجاه لبنان... مسؤولٌ كبير يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
خطوة سعوديّة مُرتقبة تجاه لبنان... مسؤولٌ كبير يكشف تفاصيلها
14:15 | 2025-11-13
13/11/2025 02:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق موقع خاص يتعلّق بزيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
إطلاق موقع خاص يتعلّق بزيارة البابا إلى لبنان
14:07 | 2025-11-13
13/11/2025 02:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بأنظمة دفاع إسرائيليّة... دولة تبني "درع أخيل" ضدّ تركيا
Lebanon 24
بأنظمة دفاع إسرائيليّة... دولة تبني "درع أخيل" ضدّ تركيا
14:00 | 2025-11-13
13/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
15:54 | 2025-11-12
12/11/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:10 | 2025-11-13
13/11/2025 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
05:51 | 2025-11-13
13/11/2025 05:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:52 | 2025-11-13
في هذا التاريخ… جولة إفريقية لماكرون إلى هذه الدول
14:41 | 2025-11-13
واشنطن تتحرّك.. خيارات عسكرية يدرسها ترامب لضرب هذه الدولة!
14:15 | 2025-11-13
خطوة سعوديّة مُرتقبة تجاه لبنان... مسؤولٌ كبير يكشف تفاصيلها
14:07 | 2025-11-13
إطلاق موقع خاص يتعلّق بزيارة البابا إلى لبنان
14:00 | 2025-11-13
بأنظمة دفاع إسرائيليّة... دولة تبني "درع أخيل" ضدّ تركيا
13:51 | 2025-11-13
تهديد الجماعات الجهاديّة ما زال مرتفعًا.. 3 ساحات تثير "قلق" باريس
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24