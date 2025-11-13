Advertisement

عربي-دولي

الشيباني: العلاقات مع واشنطن تتحسن ورفع «قيصر» مسألة وقت

Lebanon 24
13-11-2025 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1441898-638986594114978009.jpg
Doc-P-1441898-638986594114978009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر مسألة وقت، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس أحمد الشرع لواشنطن تأتي في إطار خطوات تهدف إلى إعادة العلاقات مع العالم على أساس الاحترام المتبادل.
Advertisement

وأوضح الشيباني أن العلاقات مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جداً، متوقعاً أن ينعكس ذلك على كامل المنطقة. وشدد على أنه لن يكون في سوريا حكم طائفي بعد اليوم، مع رغبة الحكومة في أن تتحول البلاد إلى "نموذج للمنطقة والعالم".

وأشار الوزير إلى أن السلطة الجديدة ملأت الفراغ السياسي خلال 11 شهراً، وأن إطلاق أحزاب سياسية سيكون متاحاً في المستقبل. وفي حديثه عن التطورات الداخلية، قال إن ما حدث في الساحل السوري كان مفتعلاً من النظام السابق، لافتاً إلى أن إسرائيل تدخلت فجر أحداث السويداء.

وأكد الشيباني الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين أهل السويداء والحكومة، مضيفاً أن التعامل يتم مع "أهلنا في السويداء وليس مع أشخاص ينتمون لشيخ معيّن". وكشف عن وجود تدخل خارجي في السويداء، مشيراً إلى أن "الجميع ارتكب أخطاء" وأن هناك "أطرافاً لا تريد التسوية".

وفي الشق السياسي، أعلن الوزير أن سوريا ستشهد انتخابات رئاسية خلال أربع أو خمس سنوات، معتبراً أن مقاربة تقسيم البلاد "لضمان سلامة إسرائيل" مقاربة خاطئة. وختم بالقول إن إسرائيل حالياً فاعل سلبي في مستقبل سوريا، وهي "ضد التغيير الذي أراده الشعب السوري".
 
مواضيع ذات صلة
الشيباني: نعتقد أن إزالة عقوبات قيصر بالكامل هي مجرد مسألة وقت
lebanon 24
13/11/2025 22:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيباني: العلاقة مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جدا وستنعكس على كامل المنطقة
lebanon 24
13/11/2025 22:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: زيارتنا لواشنطن أتت في إطار إعادة العلاقات بين سوريا والعالم
lebanon 24
13/11/2025 22:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: علاقات دمشق مع موسكو لا تتعارض مع علاقاتها مع واشنطن والغرب
lebanon 24
13/11/2025 22:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

أحمد الشرع

المستقبل

العقوبات

السويداء

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:52 | 2025-11-13
14:41 | 2025-11-13
14:15 | 2025-11-13
14:07 | 2025-11-13
14:00 | 2025-11-13
13:51 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24