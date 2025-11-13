الشيباني: العلاقات مع واشنطن تتحسن ورفع «قيصر» مسألة وقت

Advertisement

أكد السوري الشيباني أن رفع الأميركية المفروضة على ضمن قانون مسألة وقت، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس لواشنطن تأتي في إطار خطوات تهدف إلى إعادة العلاقات مع العالم على أساس الاحترام المتبادل.وأوضح الشيباني أن العلاقات مع تسير بشكل جيد جداً، متوقعاً أن ينعكس ذلك على كامل المنطقة. وشدد على أنه لن يكون في سوريا حكم طائفي بعد اليوم، مع رغبة الحكومة في أن تتحول البلاد إلى "نموذج للمنطقة والعالم".وأشار الوزير إلى أن السلطة الجديدة ملأت الفراغ السياسي خلال 11 شهراً، وأن إطلاق أحزاب سياسية سيكون متاحاً في . وفي حديثه عن التطورات الداخلية، قال إن ما حدث في الساحل السوري كان مفتعلاً من النظام السابق، لافتاً إلى أن تدخلت فجر أحداث .وأكد الشيباني الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين أهل السويداء والحكومة، مضيفاً أن التعامل يتم مع "أهلنا في السويداء وليس مع أشخاص ينتمون لشيخ معيّن". وكشف عن وجود تدخل خارجي في السويداء، مشيراً إلى أن "الجميع ارتكب أخطاء" وأن هناك "أطرافاً لا تريد التسوية".وفي الشق السياسي، أعلن الوزير أن سوريا ستشهد انتخابات رئاسية خلال أربع أو خمس سنوات، معتبراً أن مقاربة تقسيم البلاد "لضمان سلامة إسرائيل" مقاربة خاطئة. وختم بالقول إن إسرائيل حالياً فاعل سلبي في مستقبل سوريا، وهي "ضد التغيير الذي أراده الشعب السوري".