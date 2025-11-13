Advertisement

عربي-دولي

تهديد الجماعات الجهاديّة ما زال مرتفعًا.. 3 ساحات تثير "قلق" باريس

Lebanon 24
13-11-2025 | 13:51
A-
A+
Doc-P-1441919-638986638892518614.jpg
Doc-P-1441919-638986638892518614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر من أن تهديد الجماعات الإسلامية المسلحة ما زال مرتفعًا رغم التحولات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وفي مقابلة مع صحيفة لو فيغارو، اعتبر ليرنر أن التهديد الإرهابي "يتطور على شكل دورات"، مشيراً إلى محاولات بعض التنظيمات إعادة تأسيس حضور إقليمي خارج فرنسا بهدف تصدير عملياتها.
Advertisement

ولفت إلى أن الجماعات الناشطة في أفغانستان تمثل خطراً مستمراً تمتد شبكاته نحو أوروبا وآسيا الوسطى، محدداً ثلاث ساحات أساسية لمراقبة النشاط الإرهابي: سوريا، المنطقة الأفغانية – الباكستانية، ومنطقة الساحل الأفريقي. واعتبر أن أي استقرار لهذه المجموعات قد يفتح الباب أمام هجمات جديدة تستهدف فرنسا.

وأشار ليرنر إلى أن طبيعة التهديد اليوم تنقسم بين تهديد "مفعّل" تقوده بشكل أساسي ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش، وبين تهديد آخر يصنعه أفراد متأثرون بدعاية جهادية من دون تماس مباشر مع بؤر التوتر، موضحاً أن الشباب الهشّ والمنعزل بات يشكل جزءاً أساسياً من هذه الظاهرة.

وفيما تحدث عن تراجع التنظيمات المركزية كداعش والقاعدة، أكد أن الفروع المحلية تزداد استقلالية وقدرة على التحرك، لافتاً إلى أن انسحاب القوات الفرنسية من الساحل ساهم في ارتفاع منسوب التهديد في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وإن لم يشكّل خطراً مباشراً على فرنسا حالياً.

وأشاد ليرنر بدور المغرب في مكافحة الإرهاب، واصفاً أجهزته الأمنية بأنها "شريك أساسي" في تتبّع الشبكات الجهادية. 
وختم محذراً من قدرة الفكر الجهادي على استقطاب الأجيال الشابة، مؤكداً ضرورة يقظة استخباراتية وتعاون دولي دائم لمنع أي هجمات محتملة داخل فرنسا أو خارجها.
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": حرائق كثيفة بسبب الغارات على المرتفعات في البقاع
lebanon 24
14/11/2025 01:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة على مرتفعات علي الطويل في جرد الهرمل
lebanon 24
14/11/2025 01:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بدران: خريجو الحقوق "رسل الجامعة اللبنانية في ساحات العدالة والقرار"
lebanon 24
14/11/2025 01:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير طبي: أدوية البرد قد تهدد مرضى القلب والضغط المرتفع
lebanon 24
14/11/2025 01:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24

مكافحة الإرهاب

الفرنسية

الإسلام

القاعدة

أوروبا

إسلامي

الجهاد

المغرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-11-13
16:13 | 2025-11-13
16:00 | 2025-11-13
15:56 | 2025-11-13
15:51 | 2025-11-13
15:49 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24