Advertisement

عربي-دولي

تحذير أوروبي: أوكرانيا لن تنضم إلى الإتحاد إذا تساهلت مع هذا "الملف"!

Lebanon 24
13-11-2025 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1441941-638986684326399640.webp
Doc-P-1441941-638986684326399640.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في مقابلة عبر قناة بولسات، على أن الطريق الأوروبي سيُغلق أمام كييف ما دامت تتسامح مع الفساد، قائلاً إن "أسهل طريقة لفقدان ثقة الغرب هي غضّ النظر عن هذه الممارسات".
Advertisement
 وأوضح أن استمرار الأوضاع على هذا النحو يعني عملياً حرمان أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

تزامن هذا التحذير مع حملة واسعة نفّذها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، شملت عمليات دهم في قطاع الطاقة، حيث نُشرت صور لأكياس محشوة بعملات أجنبية ضُبطت خلال المداهمات.
 ووفق البرلماني ياروسلاف جيليزنياك، طالت التحركات منازل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان غالوشينكو، إلى جانب شركة "إينيرجوأتوم".

كما كشفت صحيفة أوكرينسكايا برافدا أن عناصر المكتب داهمت منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك الرئيس فلاديمير زيلينسكي، الذي تبيّن أنه غادر البلاد. 
وفي اليوم التالي، وُجهت لائحة اتهام إلى سبعة أشخاص اعتُبروا جزءاً من شبكة فساد في قطاع الطاقة، من بينهم مينديتش، إضافة إلى تورط نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف.

وأُبعد غالوشينكو عن منصبه، فيما ينتظر البرلمان الأوكراني إقرار استقالته، إلى جانب استقالة وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينشوك.
 
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يطالب المجر بالتوقف عن منع انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
lebanon 24
14/11/2025 01:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: المباحثات مع الأوروبيين بشأن الملف النووي لن تستأنف في هذه المرحلة
lebanon 24
14/11/2025 01:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يعدّ خطة جديدة لتنفيذ اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة
lebanon 24
14/11/2025 01:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: على الاتحاد الأوروبي الرد على حرب روسيا "الهجينة"
lebanon 24
14/11/2025 01:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس الوزراء

الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية

وزير الطاقة

نائب رئيس

البرلمان

فلاديمير

زيلينسكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-11-13
16:13 | 2025-11-13
16:00 | 2025-11-13
15:56 | 2025-11-13
15:51 | 2025-11-13
15:49 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24