تحذير أوروبي: أوكرانيا لن تنضم إلى الإتحاد إذا تساهلت مع هذا "الملف"!

شدّد البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في مقابلة عبر قناة بولسات، على أن الطريق سيُغلق أمام ما دامت تتسامح مع الفساد، قائلاً إن "أسهل طريقة لفقدان ثقة الغرب هي غضّ النظر عن هذه الممارسات".وأوضح أن استمرار الأوضاع على هذا النحو يعني عملياً حرمان من الانضمام إلى .تزامن هذا التحذير مع حملة واسعة نفّذها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، شملت عمليات دهم في قطاع الطاقة، حيث نُشرت صور لأكياس محشوة بعملات أجنبية ضُبطت خلال المداهمات.ووفق البرلماني ياروسلاف جيليزنياك، طالت التحركات منازل السابق ووزير العدل الحالي هيرمان غالوشينكو، إلى جانب شركة "إينيرجوأتوم".كما كشفت صحيفة أوكرينسكايا برافدا أن عناصر المكتب داهمت منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك الرئيس ، الذي تبيّن أنه غادر البلاد.وفي اليوم التالي، وُجهت لائحة اتهام إلى سبعة أشخاص اعتُبروا جزءاً من شبكة فساد في قطاع الطاقة، من بينهم مينديتش، إضافة إلى تورط الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف.وأُبعد غالوشينكو عن منصبه، فيما ينتظر الأوكراني إقرار استقالته، إلى جانب استقالة وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينشوك.