تحذير أوروبي: أوكرانيا لن تنضم إلى الإتحاد إذا تساهلت مع هذا "الملف"!

شدّد وزير الخارجية
البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في مقابلة عبر قناة بولسات، على أن الطريق الأوروبي
سيُغلق أمام كييف
ما دامت تتسامح مع الفساد، قائلاً إن "أسهل طريقة لفقدان ثقة الغرب هي غضّ النظر عن هذه الممارسات".
وأوضح أن استمرار الأوضاع على هذا النحو يعني عملياً حرمان أوكرانيا
من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
.
تزامن هذا التحذير مع حملة واسعة نفّذها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، شملت عمليات دهم في قطاع الطاقة، حيث نُشرت صور لأكياس محشوة بعملات أجنبية ضُبطت خلال المداهمات.
ووفق البرلماني ياروسلاف جيليزنياك، طالت التحركات منازل وزير الطاقة
السابق ووزير العدل الحالي هيرمان غالوشينكو، إلى جانب شركة "إينيرجوأتوم".
كما كشفت صحيفة أوكرينسكايا برافدا أن عناصر المكتب داهمت منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك الرئيس فلاديمير زيلينسكي
، الذي تبيّن أنه غادر البلاد.
وفي اليوم التالي، وُجهت لائحة اتهام إلى سبعة أشخاص اعتُبروا جزءاً من شبكة فساد في قطاع الطاقة، من بينهم مينديتش، إضافة إلى تورط نائب رئيس الوزراء
الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف.
وأُبعد غالوشينكو عن منصبه، فيما ينتظر البرلمان
الأوكراني إقرار استقالته، إلى جانب استقالة وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينشوك.