عربي-دولي
إسرائيل تتسلم رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة
Lebanon 24
13-11-2025
|
15:51
أفاد
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو
أن
إسرائيل
تسلّمت، عبر
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
، رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين لدى حركة
حماس
وحلفائها في غزة.
وأفاد بيان لمكتب نتنياهو بأن النعش الذي سلم في
قطاع غزة
للجيش
الإسرائيلي
وجهاز الشاباك (الأمن الداخلي)، سينقل الى إسرائيل وتحديدا إلى
المعهد الوطني
للطب الشرعي في
تل أبيب
بهدف تحديد هوية الرفات.
