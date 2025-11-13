Advertisement

عربي-دولي

أربع تنظيمات على لائحة الإرهاب… واشنطن "تستهدف" أوروبا

Lebanon 24
13-11-2025 | 15:56
صنّفت وزارة الخارجية الأميركية أربعة تنظيمات تابعة لحركة "أنتيفا" كمنظمات إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي ضمن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواجهة ما تعتبره "تصاعداً خطيراً في العنف اليساري المتطرف" داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وأكدت الوزارة أن الجماعات المصنّفة تورطت في اعتداءات وتفجيرات تستهدف زعزعة استقرار الدول الغربية و"تقويض مرتكزات الحضارة الغربية".

وجاء ضمن لائحة التصنيف تنظيم "الدفاع الذاتي الطبقي الثوري"، وهو فصيل أناركي معادٍ للرأسمالية ينشط في اليونان، وتبنّى في السابق هجمات بعبوات ناسفة استهدفت وزارة العمل اليونانية ومكاتب شركة سكك حديدية كبرى.

وشددت إدارة ترامب على مواصلة تفكيك شبكات "أنتيفا" عبر العالم ومنع وصولها إلى النظام المالي الأميركي، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستتواصل بوتيرة متصاعدة.

وبموجب التصنيف الجديد، ستُفرض عقوبات مشددة على أي جهة تقدّم دعماً مالياً أو لوجستياً للجماعات المصنّفة، كما تُمنع هذه التنظيمات من إجراء أي تعامل مع كيانات أميركية.
 
وزارة الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

وزارة العمل

إدارة ترامب

دارة الرئيس

