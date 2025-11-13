أربع تنظيمات على لائحة الإرهاب… واشنطن "تستهدف" أوروبا

Advertisement

صنّفت أربعة تنظيمات تابعة لحركة "أنتيفا" كمنظمات إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي ضمن سياسة الأميركي لمواجهة ما تعتبره "تصاعداً خطيراً في العنف اليساري المتطرف" داخل وخارجها.وأكدت الوزارة أن الجماعات المصنّفة تورطت في اعتداءات وتفجيرات تستهدف زعزعة استقرار الدول الغربية و"تقويض مرتكزات الحضارة الغربية".وجاء ضمن لائحة التصنيف تنظيم "الدفاع الذاتي الطبقي الثوري"، وهو فصيل أناركي معادٍ للرأسمالية ينشط في ، وتبنّى في السابق هجمات بعبوات ناسفة استهدفت اليونانية ومكاتب شركة سكك حديدية كبرى.وشددت على مواصلة تفكيك شبكات "أنتيفا" عبر العالم ومنع وصولها إلى النظام المالي الأميركي، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستتواصل بوتيرة متصاعدة.وبموجب التصنيف الجديد، ستُفرض عقوبات مشددة على أي جهة تقدّم دعماً مالياً أو لوجستياً للجماعات المصنّفة، كما تُمنع هذه التنظيمات من إجراء أي تعامل مع كيانات أميركية.