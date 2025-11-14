Advertisement

عربي-دولي

بكين تستدعي السفير الياباني.. لهذا السبب

Lebanon 24
14-11-2025 | 00:16
A-
A+
Doc-P-1442031-638987014431014605.jpg
Doc-P-1442031-638987014431014605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت الصين اليوم الجمعة باستدعاء السفير الياباني لديها للاحتجاج على تصريحات صادرة من طوكيو تشير إلى استعدادها للدفاع عن تايوان ضد أي هجمات تستهدف الجزيرة.
Advertisement

وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية أن بكين استدعت السفير الياباني بسبب تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.

وقالت الوكالة: "استدعى نائب وزير الخارجية الصيني، سون ويدونغ، السفير الياباني لدى الصين، كينجي كاناسوغي، الخميس، وأبدى احتجاجا شديدا على التصريحات الخاطئة التي أدلت بها ساناي تاكايتشي، بشأن الصين".

وكانت تاكايتشي صرحت الأسبوع الماضي بأن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار "الدفاع الجماعي عن النفس".

وتصر بكين على أن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لضم الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بولندا.. ما السبب؟
lebanon 24
14/11/2025 10:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب اعتراض "أسطول الصمود".. بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي
lebanon 24
14/11/2025 10:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: الخارجية الصينية تستدعي سفير اليابان للاحتجاج على تصريحات رئيسة وزراء بلاده بشأن تايوان
lebanon 24
14/11/2025 10:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كولومبيا تستدعي سفيرها لدى الولايات المتحدة بعد تهديد ترامب برسوم جمركية
lebanon 24
14/11/2025 10:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب وزير الخارجية

وزير الخارجية

الجزيرة

اليابان

الصينية

كينجي

طوكيو

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:12 | 2025-11-14
03:07 | 2025-11-14
03:00 | 2025-11-14
02:44 | 2025-11-14
02:42 | 2025-11-14
02:38 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24