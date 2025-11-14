بكين تستدعي السفير الياباني.. لهذا السبب

Advertisement

قامت اليوم الجمعة باستدعاء السفير الياباني لديها للاحتجاج على تصريحات صادرة من تشير إلى استعدادها للدفاع عن تايوان ضد أي هجمات تستهدف .وذكرت وكالة (شينخوا) الرسمية أن استدعت السفير الياباني بسبب تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.وقالت الوكالة: "استدعى الصيني، سون ويدونغ، السفير الياباني لدى الصين، كاناسوغي، الخميس، وأبدى احتجاجا شديدا على التصريحات الخاطئة التي أدلت بها ساناي تاكايتشي، بشأن الصين".وكانت تاكايتشي صرحت الأسبوع الماضي بأن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار "الدفاع الجماعي عن النفس".وتصر بكين على أن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لضم الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.