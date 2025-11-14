Advertisement

عربي-دولي

ترامب إلى دافوس 2026.. البيت الأبيض يؤكد المشاركة بحضور وفد كبير

Lebanon 24
14-11-2025 | 00:50
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عام 2026، على أن يرافقه وفد كبير.
وذكرت بلومبرغ أن الزيارة المرتقبة تأتي في سياق نقاشات قادة الأعمال والسياسة للتحديات الاقتصادية العالمية، علماً أن ترامب كان قد خاطب نسخة 2025 عبر الفيديو يوم تنصيبه.
 
