ترامب إلى دافوس 2026.. البيت الأبيض يؤكد المشاركة بحضور وفد كبير

قال مسؤول في إن الرئيس الأميركي سيحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عام 2026، على أن يرافقه وفد كبير.

Advertisement

وذكرت أن الزيارة المرتقبة تأتي في سياق نقاشات قادة الأعمال والسياسة للتحديات الاقتصادية العالمية، علماً أن كان قد خاطب نسخة 2025 عبر الفيديو يوم تنصيبه.