20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب إلى دافوس 2026.. البيت الأبيض يؤكد المشاركة بحضور وفد كبير
Lebanon 24
14-11-2025
|
00:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول في
البيت الأبيض
إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سيحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عام 2026، على أن يرافقه وفد كبير.
Advertisement
وذكرت
بلومبرغ
أن الزيارة المرتقبة تأتي في سياق نقاشات قادة الأعمال والسياسة للتحديات الاقتصادية العالمية، علماً أن
ترامب
كان قد خاطب نسخة 2025 عبر الفيديو يوم تنصيبه.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: البيت الأبيض أرسل دعوات لحضور قمة عربية إسلامية مع ترامب في نيويورك الثلاثاء
Lebanon 24
أكسيوس: البيت الأبيض أرسل دعوات لحضور قمة عربية إسلامية مع ترامب في نيويورك الثلاثاء
14/11/2025 10:26:03
14/11/2025 10:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب وقع على أمر رئاسي يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة بأمن قطر
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب وقع على أمر رئاسي يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة بأمن قطر
14/11/2025 10:26:03
14/11/2025 10:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وفد قطري يتواجد في البيت الأبيض أثناء اجتماع نتنياهو ترامب
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وفد قطري يتواجد في البيت الأبيض أثناء اجتماع نتنياهو ترامب
14/11/2025 10:26:03
14/11/2025 10:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: البيت الأبيض يريد من الدول العربية والإسلامية المدعوة المشاركة في خطة ما بعد حرب غزة
Lebanon 24
أكسيوس: البيت الأبيض يريد من الدول العربية والإسلامية المدعوة المشاركة في خطة ما بعد حرب غزة
14/11/2025 10:26:03
14/11/2025 10:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
البيت الأبيض
بيت الأب
بلومبرغ
دونالد
سويسرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
رصد "سفينة تجسس" قرب هاواي
Lebanon 24
رصد "سفينة تجسس" قرب هاواي
03:12 | 2025-11-14
14/11/2025 03:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين
Lebanon 24
بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين
03:07 | 2025-11-14
14/11/2025 03:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
Lebanon 24
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
03:00 | 2025-11-14
14/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران
02:44 | 2025-11-14
14/11/2025 02:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات
Lebanon 24
بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات
02:42 | 2025-11-14
14/11/2025 02:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:12 | 2025-11-14
رصد "سفينة تجسس" قرب هاواي
03:07 | 2025-11-14
بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين
03:00 | 2025-11-14
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
02:44 | 2025-11-14
بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران
02:42 | 2025-11-14
بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات
02:38 | 2025-11-14
كوريا الشمالية ترد على دول مجموعة السبع: امتلاكنا للأسلحة النووية واقع ثابت ولا يتزعزع
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 10:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 10:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 10:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24