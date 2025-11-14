Advertisement

عربي-دولي

بروكسل تفتح تحقيقاً مع غوغل

Lebanon 24
14-11-2025 | 04:18
فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً رسمياً في محرّك بحث غوغل، على خلفية مخاوف من تعمّد الشركة "خفض مرتبة" محتوى تجاري تنشره مواقع إخبارية بالتعاون مع معلنين ورعاة، لدرجة أنه لا يعود يظهر في النتائج. وترى المفوضية الأوروبية أن هذا "الفقدان المحتمل للظهور والإيرادات" قد يكون نتيجة لسياسة غوغل لمكافحة المحتوى المزعج، فيما يفرض قانون الأسواق الرقمية تطبيق شروط "عادلة ومعقولة وغير تمييزية" لوصول الناشرين إلى نتائج البحث.
وقالت تيريزا ريبيرا إن المفوضية “ستُجري تحقيقاً لضمان عدم خسارة ناشري الأخبار لإيرادات مهمة… ولضمان امتثال غوغل لقانون الأسواق الرقمية".
في المقابل، وصفت غوغل الخطوة بأنها "مضلّلة" و"بلا أساس"، مؤكدة أن سياستها صُممت لبناء "نتائج موثوقة" و"مكافحة أساليب الدفع المُضلّلة"، ومشيرة إلى أن محكمة ألمانية "رفضت دعوى مماثلة" واعتبرت سياستها “صحيحة ومعقولة ومطبقة بشكل متسق".
 
