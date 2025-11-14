Advertisement

قدموا من كينيا.. انتهاء أزمة "طائرة الفلسطينيين" في جنوب إفريقيا بعد رفض دخولهم لعدم استيفائهم شروط الهجرة

Lebanon 24
14-11-2025 | 04:46
سمحت سلطات الحدود في جنوب إفريقيا اليوم الجمعة بدخول 130 فلسطينيا وصلوا إلى البلاد الأربعاء قادمين من كينيا، وذلك بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الهجرة.

وقالت هيئة إدارة الحدود إن مجموعة تضم 153 فلسطينيا، التي هبطت في جوهانسبرغ على متن رحلة مستأجرة تابعة لشركة "غلوبال إيروايز"، لم توضح مدة الإقامة أو مكانها.
كما أن ليست لديهم أختام المغادرة المطلوبة في جوازات سفرهم لإظهار المكان الذي استقلوا منه الطائرة.

وقال مفوض هيئة إدارة الحدود مايكل ماسياباتو في بيان: "بعد فشلهم في اجتياز اختبار الهجرة، ونظرا لعدم إبداء أي من المسافرين نية تقديم طلب لجوء، تم رفض دخولهم في البداية".

وسمح للمسافرين بالدخول مساء الأربعاء الماضي، بعد أن تلقت وزارة الشؤون الداخلية مراسلات من منظمة "غيفت أوف ذا غيفرز" الإنسانية، التي عرضت إيواء الفلسطينيين أثناء إقامتهم.

وبحلول ذلك الوقت، كان 23 من أصل 153 قد انتقلوا بالفعل إلى وجهات أخرى، تاركين الباقين الذين تم قبولهم تحت رعاية المنظمة.
 
