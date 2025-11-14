Advertisement

صحة

سحب دواء شائع في أميركا... ماذا أظهرت الإختبارات بشأنه؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:17
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية سحب عدة دفعات من دواء لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بعد أن أظهرت الاختبارات أن المستخدمين قد لا يحصلون على الفعالية الكاملة للدواء.
وجاء في بيان مجلس ولاية كاليفورنيا للصيدلة أن دواء "ليزديكسامفيتامين ديوكسيد ميسيلات" (Vyvanse) فشل في اختبار الذوبان، وهو أمر أساسي لضمان امتصاص الدواء وتأثيره على الجسم. وقال المجلس: "يجب أن تكون المواد الدوائية قابلة للذوبان لضمان فعاليتها. الكبسولات المتأثرة قد لا توفر الجرعة المثلى، ما قد يقلل من الفعالية العلاجية للمنتج".
 
وأكد المسؤولون أن الدواء لا يشكل خطرا صحيا مباشرا على المرضى، لكنه قد يمنعهم من الحصول على الجرعة الكاملة إذا تناولوا الأقراص المسحوبة.

ويشمل الاستدعاء عدة تركيزات من الدواء، وهي: 10 ملغ و20 ملغ و30 ملغ و40 ملغ و50 ملغ و60 ملغ و70 ملغ. (روسيا اليوم)
عربي-دولي

صحة

إدارة الغذاء

روسيا اليوم

كاليفورنيا

علاجية

روسيا

العلا

سولا

الحص

