فلسطينيّون يكشفون ما يحصل في غزة... "حماس" عادت لتُسيطر على القطاع

ذكر موقع " 24"، أنّ سكان في غزة قالوا إنّ "حركة " " تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على القطاع من خلال إدارة الأمور، بدءاً من تنظيم أسعار الدجاج إلى فرض الرسوم على السجائر".واستعادت حماس سريعاً سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها وأعدمت عشرات الذين اتهمتهم بالتواطؤ مع إسرائيل أو بالسرقة أو جرائم أخرى.وتطالب القوى الأجنبية الحركة بإلقاء سلاحها والانسحاب من حكم القطاع لكنها لم تتفق بعد على البديل.ويقول عشرات من حالياً إنهم يشعرون بشكل متزايد بتولي "حماس" السيطرة بطرق أخرى.وقال 10 من السكان، 3 منهم تجار على دراية مباشرة بالأمر، إن السلطات تراقب كل ما يدخل للمناطق الخاضعة لسيطرة "حماس"، وتفرض رسوماً على بعض السلع التي يستوردها القطاع الخاص مثل الوقود والسجائر، وتفرض غرامات على التجار الذين يبيعون البضائع بأسعار أعلى من ثمنها.عام الحكومي في غزة الثوابتة، إن التقارير عن فرض "حماس" ضرائب على السجائر والوقود غير دقيقة، نافياً رفع الحكومة للضرائب.وقال حاتم أبو صاحب أحد المراكز التجارية في غزة إن الأسعار مرتفعة بسبب قلة البضائع الواردة إلى غزة.وأضاف أن ممثلي الحكومة يحاولون إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد من خلال جولات ميدانية وتفقد البضائع وتحديد الأسعار.وقال محمد ، الذي كان يتسوق في مخيم النصيرات في وسط غزة، إن الأسعار متغيرة باستمرار رغم محاولات تنظيمها. (الإمارات 24)