Advertisement

عربي-دولي

الإمارات تخصص 100 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في الفاشر

Lebanon 24
14-11-2025 | 07:40
A-
A+

Doc-P-1442213-638987281620729563.jpg
Doc-P-1442213-638987281620729563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مندوب دولة الإمارات في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الفاشر جمال المشرخ، اليوم الجمعة، إن "الفظائع المرتكبة على الأرض في السودان تؤكد فقط على أنه لا يوجد حل عسكري لحرب الأهلية".
Advertisement
وأضاف المشرخ في كلمته أن "البيان المشترك لمجموعة كواد (الرباعية) الذي تحقق بفضل القيادة الأميركية "يوفر خارطة طريق نهائية لإنهاء هذا الصراع من خلال هدنة إنسانية تؤدي فورا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها أي من الطرفين المتحاربين".

وأكد أن "دولة الإمارات تدين الهجمات ضد المدنيين، التي تشنها قوات الدعم السريع في الفاشر، والتي يشنها الطرفان المتحاربان في جميع أنحاء السودان".

وقال المشرخ: "نحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السكان المدنيين، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وشدد على أنه "يجب على الأطراف المتحاربة أن توقف عرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يضمن محاسبة المسؤولين عن الفظائع، دون استثناء".

وأعرب مندوب دولة الإمارات عن "الأسف لاستمرار الطرف المتحارب الممثل في الجلسة، بشن هجمات عشوائية على الأسواق والقرى والمستشفيات، في وقت يواجه به السكان مجاعة، متجاهلا الدعوات الدولية للهدنة، ومتماديا في إطالة أمد الصراع مستخدما الوصول الإنساني سلاحا".
وذكر أن "هذا السلوك ليس جديدا، إذ سبق له أن آوى إرهابيين ووفر الملاذ لأفراد متهمين بالإبادة الجماعية".

وتابع: "وقفنا دائما متضامنين مع السودان، من أحلك لحظاته إلى لحظات الأمل الكبرى".

وختم: "تعهدنا مؤخرا بتقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية العاجلة في الفاشر، ونحن مستعدون لبذل المزيد لدعم الاستجابة الإنسانية". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
بن فرحان: سنُقدّم تمويلاً لدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 90 مليون دولار
lebanon 24
14/11/2025 18:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية وقطر توقعان اتفاقاً لدعم سوريا بـ 89 مليون دولار
lebanon 24
14/11/2025 18:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 100 ألف من الفاشر خلال أسابيع
lebanon 24
14/11/2025 18:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات: ندين الهجمات المشينة على المدنيين في الفاشر
lebanon 24
14/11/2025 18:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

مجلس حقوق الإنسان

قوات الدعم السريع

المجتمع الدولي

دولة الإمارات

سكاي نيوز

مجلس حقوق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-11-14
10:45 | 2025-11-14
10:42 | 2025-11-14
10:30 | 2025-11-14
10:24 | 2025-11-14
10:12 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24