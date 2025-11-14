Advertisement

عربي-دولي

اتصال بين عبدالله بن زايد وماركو روبيو لمناقشة التطورات الإقليمية

Lebanon 24
14-11-2025 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1442290-638987474671486320.webp
Doc-P-1442290-638987474671486320.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات، في العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث تناول الجانبان سبل تطوير التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.
Advertisement


كما استعرض الجانبان جهود توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والعلمية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات الداعمة للأولويات التنموية في البلدين.


وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والحرص المشترك على مواصلة التعاون البناء ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسارات النمو والتقدم لصالح البلدين وشعبيهما.


كما بحث الشيخ عبد الله بن زايد وماركو روبيو مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات المآساوية في السودان.
وأشار الشيخ عبد الله بن زايد في هذا الصدد إلى أهمية تفعيل البنود الواردة في بيان المجموعة الرباعية التي تضم دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والصادر شهر سبتمبر الماضي بهدف إنهاء الصراع في السودان والتوصل إلى حل سلمي للأزمة.


كما تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى سبل معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.


وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جهود الولايات المتحدة الأميركية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعمل نحو بناء سلام مستدام يحقق الرخاء والازدهار لشعوبها. (سكاي نيوز) 
مواضيع ذات صلة
حمود مستقبلًا "الحزب".. مناقشة للتطورات الإقليمية
lebanon 24
15/11/2025 03:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بن زايد التقى نتنياهو في نيويورك وأكد ضرورة إنهاء حرب غزة
lebanon 24
15/11/2025 03:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قرقاش: لقاء الشيخ عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لدعم الجهود الدولية لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
15/11/2025 03:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن زايد يبحث التعاون الإقليمي مع رئيس الوزراء البريطاني
lebanon 24
15/11/2025 03:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

رئيس مجلس الوزراء

الولايات المتحدة

العربية السعودية

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:25 | 2025-11-14
16:03 | 2025-11-14
15:04 | 2025-11-14
14:33 | 2025-11-14
13:24 | 2025-11-14
13:20 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24