سوريا تنفي أي تعاون للشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016

نفت الرئاسة ، اليوم الجمعة، وجود أي تعاون بين الرئيس السوري والتحالف الذي تقوده ضد تنظيمي "داعش" و" " منذ عام 2016، حسبما أفادت الوكالة السورية.وأوضحت في الرئاسة أن التقارير الصحفية التي أشارت إلى تعاون من هذا النوع "غير صحيحة"، مؤكدة أن ما ورد فيها لا يعدو كونه "ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة".وأشارت المديرية إلى أن "لم ينسق أو يتعاون مع أي جهة أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك".وأضافت أن "جميع القرارات والإجراءات المتخذة نذاك جاءت بقرار داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي".وأعلن ضد تنظيم "داعش" اليوم انضمام رسميا إلى عضويته، لتصبح الشريك التسعين الملتزم بالقضاء على التنظيم. (سكاي نيوز)