عربي-دولي

سوريا تنفي أي تعاون للشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016

Lebanon 24
14-11-2025 | 16:03
نفت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، وجود أي تعاون بين الرئيس السوري أحمد الشرع والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016، حسبما أفادت الوكالة السورية.
وأوضحت مديرية الإعلام في الرئاسة أن التقارير الصحفية التي أشارت إلى تعاون من هذا النوع "غير صحيحة"، مؤكدة أن ما ورد فيها لا يعدو كونه "ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة".


وأشارت المديرية إلى أن الشرع "لم ينسق أو يتعاون مع أي جهة أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك".


وأضافت أن "جميع القرارات والإجراءات المتخذة نذاك جاءت بقرار داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي".


وأعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" اليوم انضمام سوريا رسميا إلى عضويته، لتصبح الشريك التسعين الملتزم بالقضاء على التنظيم. (سكاي نيوز) 
