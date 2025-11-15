Advertisement

عربي-دولي

المخابرات الأوكرانية تكشف: هذا ما تخطط له روسيا

Lebanon 24
15-11-2025
أفادت مصادر استخباراتية أوكرانية بأن روسيا تعتزم إنتاج ما يصل إلى 120 ألف قنبلة انزلاقية هذا العام، بما في ذلك 500 نسخة جديدة بعيدة المدى.
وتكثف روسيا إنتاجها العسكري منذ غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حيث تعمل مصانع الدفاع على مدار الساعة.
وأشار نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، الميجر جنرال فاديم سكيبيتسكي، إلى زيادة كبيرة في تصنيع القنابل الانزلاقية التي تستخدم أجنحة ومحركات للتحليق لمسافات طويلة.
 
