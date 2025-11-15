المخابرات الأوكرانية تكشف: هذا ما تخطط له روسيا

Advertisement

أفادت مصادر استخباراتية أوكرانية بأن تعتزم إنتاج ما يصل إلى 120 ألف قنبلة انزلاقية هذا العام، بما في ذلك 500 نسخة جديدة بعيدة المدى.وتكثف روسيا إنتاجها العسكري منذ غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حيث تعمل مصانع الدفاع على مدار الساعة.