عربي-دولي
مشروع قرار اميركي حول غزة .. هذه تفاصيله
Lebanon 24
15-11-2025
|
00:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
يصوت
مجلس الأمن
الدولي، الاثنين القادم، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس
دونالد ترامب
للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية اليوم السبت.
ودعت
الولايات المتحدة
وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا الجمعة، مجلس الأمن إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعاً".
وأطلق الأميركيون رسمياً الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضواً حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين
إسرائيل
وحماس، وتأييداً لخطة
ترامب
.
وقالت
واشنطن
وشركاؤها في البيان: "نؤكد أن هذا جهد صادق، وأن الخطة توفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة إلى المنطقة بأسرها".
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الفلسطينيين
مجلس الأمن
الإسرائيلي
السعودية
إسرائيل
دونالد
