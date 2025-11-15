20
عربي-دولي
مع تصاعد التوتر العسكري.. اجتماعات بشأن فنزويلا وهذا ما قاله ترامب
Lebanon 24
15-11-2025
|
01:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألمح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى أنه اتخذ قراراً بشأن ما سيقوم به حيال
فنزويلا
، بعدما عززت
الولايات المتحدة
واشنطن
انتشارها العسكري في أميركا اللاتينية ضمن حملة تقول إن هدفها مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تثير مخاوف من نزاع واسع النطاق.
يأتي ذلك فيما ذكر مسؤولون، أمس الجمعة، أن عدداً من كبار المسؤولين في
إدارة الرئيس الأميركي
عقدوا 3 اجتماعات في
البيت الأبيض
الأسبوع الماضي لمناقشة خيارات العمليات العسكرية المحتملة في فنزويلا، في ظل تزايد الوجود العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي.
وقال
ترامب
للصحافيين، أثناء سفره إلى منتجعه في
ولاية فلوريدا
مساء الجمعة: "لقد اتخذت قراري نوعاً ما". وأضاف: "لا يمكنني أن أخبركم ما هو، لكننا أحرزنا تقدماً كبيراً مع فنزويلا فيما يتعلق بوقف تدفق المخدرات".
