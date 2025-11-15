مع تصاعد التوتر العسكري.. اجتماعات بشأن فنزويلا وهذا ما قاله ترامب

Advertisement

ألمح الرئيس الأميركي إلى أنه اتخذ قراراً بشأن ما سيقوم به حيال ، بعدما عززت انتشارها العسكري في أميركا اللاتينية ضمن حملة تقول إن هدفها مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تثير مخاوف من نزاع واسع النطاق.يأتي ذلك فيما ذكر مسؤولون، أمس الجمعة، أن عدداً من كبار المسؤولين في عقدوا 3 اجتماعات في الأسبوع الماضي لمناقشة خيارات العمليات العسكرية المحتملة في فنزويلا، في ظل تزايد الوجود العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي.وقال للصحافيين، أثناء سفره إلى منتجعه في مساء الجمعة: "لقد اتخذت قراري نوعاً ما". وأضاف: "لا يمكنني أن أخبركم ما هو، لكننا أحرزنا تقدماً كبيراً مع فنزويلا فيما يتعلق بوقف تدفق المخدرات".