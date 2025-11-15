بعد انفجار المزة أمس في دمشق.. إسرائيل تنفي أي علاقة به

Advertisement

قام مسؤول إسرائيلي اليوم السبت بنفي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين بحي بسوريا.وكانت أعلنت أنها حددت موقع إطلاق الصواريخ على حي المزة بدمشق، متوعدة بملاحقة المسؤولين واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة والسوريين.وذكرت والاتصال في ، أن العاصمة تعرضت لاعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع " " أطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان.وأشارت إلى أن وزارة الدفاع، بالتعاون مع ، باشرت على الفور التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق.