عربي-دولي

بعد انفجار المزة أمس في دمشق.. إسرائيل تنفي أي علاقة به

Lebanon 24
15-11-2025 | 02:19
قام مسؤول إسرائيلي اليوم السبت بنفي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة بسوريا.
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أنها حددت موقع إطلاق الصواريخ على حي المزة بدمشق، متوعدة بملاحقة المسؤولين واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة والسوريين.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن العاصمة دمشق تعرضت لاعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، باشرت على الفور التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق.
