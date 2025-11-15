غموض بشأن قرار ترامب تجاه فنزويلا

Advertisement

ألمح الرئيس الأميركي الى أنه اتخذ قرارا بشأن ما سيقوم به حيال ، بعدما عززت انتشارها العسكري في أميركا اللاتينية ضمن حملة تقول إن هدفها مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تثير مخاوف من نزاع واسع النطاق.وقال للصحفيين أثناء سفره إلى منتجعه في : "لقد اتخذت قراري نوعا ما".وأضاف: "لا يمكنني أن أخبركم ما هو، لكننا أحرزنا تقدما كبيرا مع فنزويلا في ما يتعلق بوقف تدفق المخدرات".وبدأت منذ أسابيع شنّ ضربات في البحر والمحيط الهادئ تستهدف قوارب تقول إنها تقوم بتهريب المخدرات.كما نشرت قدرات جوية وبحرية أبرزها حاملة الطائرات جيرالد فورد، التي أعلن وصولها إلى قبالة سواحل المنطقة، الثلاثاء.وأتت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان وزير دفاعه بيت هيغسيث بدء عملية عسكرية في أميركا اللاتينية أطلق عليها اسم "الرمح الجنوبي"، مؤكدا أنها تستهدف تجار المخدرات، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأنها.