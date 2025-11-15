20
عربي-دولي
غموض بشأن قرار ترامب تجاه فنزويلا
Lebanon 24
15-11-2025
|
02:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألمح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الى أنه اتخذ قرارا بشأن ما سيقوم به حيال
فنزويلا
، بعدما عززت
الولايات المتحدة
واشنطن
انتشارها العسكري في أميركا اللاتينية ضمن حملة تقول إن هدفها مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تثير مخاوف من نزاع واسع النطاق.
وقال
ترامب
للصحفيين أثناء سفره إلى منتجعه في
ولاية فلوريدا
: "لقد اتخذت قراري نوعا ما".
وأضاف: "لا يمكنني أن أخبركم ما هو، لكننا أحرزنا تقدما كبيرا مع فنزويلا في ما يتعلق بوقف تدفق المخدرات".
وبدأت
إدارة ترامب
منذ أسابيع شنّ ضربات في البحر
الكاريبي
والمحيط الهادئ تستهدف قوارب تقول إنها تقوم بتهريب المخدرات.
كما نشرت قدرات جوية وبحرية أبرزها حاملة الطائرات جيرالد فورد، التي أعلن وصولها إلى قبالة سواحل المنطقة، الثلاثاء.
وأتت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان وزير دفاعه بيت هيغسيث بدء عملية عسكرية في أميركا اللاتينية أطلق عليها اسم "الرمح الجنوبي"، مؤكدا أنها تستهدف تجار المخدرات، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأنها.
