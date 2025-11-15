طبول الحرب تقرع.. هذا ما تقوم به إيران!

نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً قالت فيه إن تتحضّر لمواجهة واسعة مع .

وينقلُ التقرير عن مصدر عسكري إقليمي قولهُ إنَّ " منخرطة منذ أسابيع في ورشة تسليح واسعة وتسريع جاهزية دفاعاتها، تحسباً لحرب جديدة مع إسرائيل"، مشيراً إلى أنَّ "إيران تُجري مباحثات متقدمة مع وبكين لشراء منظومات دفاع جوي بعيدة ومتوسطة المدى بينها نسخ مطورة من أنظمة إس-400 و HQ-9، إضافة إلى مقاتلات حديثة من طراز سو-35 و جي-10 لتعزيز مظلة الدفاع عن المواقع النووية والعسكرية".



وتحدث المصدر عن "برنامج مُكثف لتحسين دقة الصواريخ الباليستية من طراز خيبر - شكن وخرمشهر"، مشيراً إلى أن إيران تطور أجيالاً جديدة من المسيرات الهجومية والاستطلاعية على غرار "شاهد" و "مهاجر".



وأكد أن إيران قامت بتفعيل خلايا استخبارية وشبكات تجسس داخل إسرائيل لجمع بنك أهداف حيوية، يشمل، إضافة إلى الأهداف السابقة، أهداف جديدة تشمل قواعد جوية ومراكز قيادة يُفترض أن تتصدّر قائمة الضربات في أي مواجهة مقبلة.



التقرير قال إن ما يبدو هو أن الهدوء الحذر الذي أعقب حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران قد لا يبقى على حاله، مشيراً إلى أنه تترسخ لدى المراقبين ومراكز الأبحاث قناعة تفيد بأن السباق المحموم خلال الأشهر الـ5 الماضية من قبل الطرفين لإعادة التموضع وإعادة بناء القدرات، يقود إلى جولة ثانية من المواجهات.



كذلك، تقول تقارير إن طهران استثمرت خلال الأشهر الماضية في إعادة تأهيل شبكة دفاعها الجوي التي تضررت بشدة خلال الموجة الأولى من الضربات، مع إبراز متكرر لمنظومات مثل "باور-373"، و"خرداد-15"، و"سوم خرداد"، إلى جانب تشغيل موسع لمنظومة "إس-300" الروسية، في مناورات حية.



إلى جانب ذلك، تعمل إعادة ملء مخزونها من الصواريخ الباليستية والمتوسطة المدى، وتطوير أجيال جديدة من المسيّرات الهجومية والاستطلاعية، بعضها كما تقول باتت تملك مدى يصل إلى 4 آلاف كيلومتر، ما يعني نظريًّا القدرة على ضرب أهداف في عمق المتوسط وأوروبا الجنوبية.

