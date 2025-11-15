مسلحون من السويداء هاجموا نقاطاً للأمن في قرية المجدل.. اليكم ما جرى

Advertisement

شهدت السويداء تصعيداً جديداً مساء الجمعة، حيث استهدفت القوات الحكومية والقوات الرديفة محيط بلدة المجدل بالأسلحة الرشاشة من عيار 23، انطلاقاً من مواقع تمركزها في بلدة المزرعة السويداء . وتكررت الاستهدافات صباح السبت بنفس الوتيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما ذكرت "سانا".اندلعت اشتباكات ليلية عنيفة وتبادل لإطلاق النار بين قوات والقوات الرديفة من جهة، وعناصر "الحرس الوطني" من جهة أخرى، مع ورود معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.وفقاً لوسائل إعلام ، استمرت الاشتباكات حتى ساعات الأولى، وشهدت استخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل قذائف الهاون. تركزت الاشتباكات في محاور قرى وبلدات: المجدل-المزرعة، عتيل وسليم-ريمة حازم ولغا، منطقة النقل-ولغا، تل حديد-مساكن الخضر، ودوار الثعلة في شمال وشمال غرب السويداء.شهدت المنطقة أيضاً انقطاعاً تاماً للكهرباء بعد الاشتباكات، مما زاد من معاناة الأهالي وضاعف تداعيات الوضع الأمني على حياتهم اليومية.الاعتداء على المزة بصاروخي كاتيوشانقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن الاعتداء على المزة في تم بصاروخي كاتيوشا أطلقا من منصة متحركة، وأن الجهات التي تقف وراء الهجوم لا تزال مجهولة.أما مراسل العربية، فقد أفاد بإصابة امرأة بالهجوم، وهي في حالة متوسطة، فيما فرضت قوى الأمن طوقاً في موقع الانفجار، وتواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابساته.كما كشفت السلطات السورية، عن مكان إطلاق الصواريخ والمعدات المستخدمة في العملية.وكان مصدر في وزارة الدفاع السورية كشف أن وزارتي الدفاع والداخلية فتحتا تحقيقا حول إطلاق صاروخين على حي المزة غرب العاصمة دمشق مساء الجمعة. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا): "تعرّضت العاصمة دمشق لاعتداء غادر تمثّل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان".وأضافت إدارة الإعلام والاتصال: "باشرت وزارة الدفاع، بالتعاون مع ، التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق".وأفاد مصدر عسكري سوري، لوكالة "سانا" أن "الاعتداء على مناطق بالعاصمة دمشق تم بصواريخ أطلقت من منصة متحركة، ولا تزال الجهات والأداة المستخدمة في الاستهداف مجهولة".وأعلنت وزارة الدفاع السورية العثور على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استخدمت في الهجوم الصاروخي على المزة.