Advertisement

عربي-دولي

مسلحون من السويداء هاجموا نقاطاً للأمن في قرية المجدل.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
15-11-2025 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1442501-638988033050404635.webp
Doc-P-1442501-638988033050404635.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت السويداء تصعيداً جديداً مساء الجمعة، حيث استهدفت القوات الحكومية والقوات الرديفة محيط بلدة المجدل بالأسلحة الرشاشة من عيار 23، انطلاقاً من مواقع تمركزها في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي. وتكررت الاستهدافات صباح السبت بنفس الوتيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
Advertisement

اندلعت اشتباكات ليلية عنيفة وتبادل لإطلاق النار بين قوات وزارة الدفاع والقوات الرديفة من جهة، وعناصر "الحرس الوطني" من جهة أخرى، مع ورود معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وفقاً لوسائل إعلام سورية، استمرت الاشتباكات حتى ساعات الفجر الأولى، وشهدت استخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل قذائف الهاون. تركزت الاشتباكات في محاور قرى وبلدات: المجدل-المزرعة، عتيل وسليم-ريمة حازم ولغا، منطقة النقل-ولغا، تل حديد-مساكن الخضر، ودوار الثعلة في شمال وشمال غرب السويداء.

شهدت المنطقة أيضاً انقطاعاً تاماً للكهرباء بعد الاشتباكات، مما زاد من معاناة الأهالي وضاعف تداعيات الوضع الأمني على حياتهم اليومية.

الاعتداء على المزة بصاروخي كاتيوشا
نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن الاعتداء على المزة في دمشق تم بصاروخي كاتيوشا أطلقا من منصة متحركة، وأن الجهات التي تقف وراء الهجوم لا تزال مجهولة.

أما مراسل العربية، فقد أفاد بإصابة امرأة بالهجوم، وهي في حالة متوسطة، فيما فرضت قوى الأمن طوقاً في موقع الانفجار، وتواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابساته.

كما كشفت السلطات السورية، عن مكان إطلاق الصواريخ والمعدات المستخدمة في العملية.

وكان مصدر في وزارة الدفاع السورية كشف أن وزارتي الدفاع والداخلية فتحتا تحقيقا حول إطلاق صاروخين على حي المزة غرب العاصمة دمشق مساء الجمعة. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا): "تعرّضت العاصمة دمشق لاعتداء غادر تمثّل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان".

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال: "باشرت وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق".

وأفاد مصدر عسكري سوري، لوكالة "سانا" أن "الاعتداء على مناطق بالعاصمة دمشق تم بصواريخ أطلقت من منصة متحركة، ولا تزال الجهات والأداة المستخدمة في الاستهداف مجهولة".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية العثور على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استخدمت في الهجوم الصاروخي على المزة.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام سورية: استهداف نقاط لقوى الأمن في قرية المجدل غربي السويداء
lebanon 24
15/11/2025 19:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون السوري: مسلحون يستهدفون نقاطا لقوى الأمن في غرب محافظة السويداء
lebanon 24
15/11/2025 19:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوطنون مسلحون يهاجمون مزارعين فلسطينيين في قرية سنجل شمال شرق رام الله (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2025 19:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات في السويداء بين فصائل مسلحة وقوات الأمن السوري وسقوط عدد من الجرحى
lebanon 24
15/11/2025 19:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24

تبادل لإطلاق النار

وزارة الداخلية

وكالة الأنباء

وزارة الدفاع

شمال غرب

السورية

مني على

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2025-11-15
12:00 | 2025-11-15
11:54 | 2025-11-15
11:45 | 2025-11-15
11:42 | 2025-11-15
11:37 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24