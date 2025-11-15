Advertisement

8 قتلى في نزاع عشائري مسلّح في العراق

Lebanon 24
15-11-2025 | 06:29
أعلن مسؤول في الشرطة، عن سقوط ما لا يقلّ عن 8 قتلى و9 جرحى، بعد نزاع ضمن عشيرة واحدة، بسبب أرض زراعية في محافظة واسط في جنوب شرق العراق.
وقال المسؤول إنّ "أسلحة خفيفة ومتوسطة استخدمت في النزاع"، وأكّد أنّ "القوات الأمنية في العراق  تطوق القرية لكنها لم تحتو النزاع بعد". (ارم نيوز)
محافظة واسط

قوات الأمن

ارم نيوز

جنوب شرق

