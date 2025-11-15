8 قتلى في نزاع عشائري مسلّح في العراق

أعلن مسؤول في الشرطة، عن سقوط ما لا يقلّ عن 8 قتلى و9 جرحى، بعد نزاع ضمن عشيرة واحدة، بسبب أرض زراعية في في .

وقال المسؤول إنّ "أسلحة خفيفة ومتوسطة استخدمت في النزاع"، وأكّد أنّ "القوات الأمنية في العراق تطوق القرية لكنها لم تحتو النزاع بعد". (ارم نيوز)