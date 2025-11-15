توقيف أصحاب مطاعم شهيرة في تركيا... 3 أشخاص ماتوا جراء التسمّم

Advertisement

أوقفت الشرطة أصحاب مطاعم تقدّم وجبات شهيرة ومفضلة للسياح، بعد وفاة غامضة لعائلة يخشى المحققون أن تكون بسبب تسمم غذائي.وشعر أفراد العائلة في الفندق الذي يقيمون فيه في منطقة الفاتح في إسطنبول، بآلام مختلفة، بجانب الغثيان والقيء، لتتدهور حالتهم في المستشفى، ومن ثم يفارق طفلان الحياة هناك، وتلحق بهما والدتهما، بينما يرقد الأب في قسم العناية المشددة بحالة خطيرة.وقالت وسائل إعلام تركية إن العائلة تناولت عدة وجبات في مطاعم ومن باعة متجولين، بينها "تانتوني" وهو لحم مقلي، و"ميديا" وهو بلح بحر محشو بالأرز المطبوخ، و"كوكوريتش" وهو أمعاء مشوية.ويعمل فريق من في إسطنبول على أخذ عينات من تلك الأطعمة في أماكن بيعها التي قصدتها العائلة المنكوبة، بجانب توقيف الشرطة لبائع بلح البحر المتنقل، وصاحب مطعم يبيع وجبات "تانتوني"، وبائع حلوى تركية.وذكرت صحيفة "الصباح"، أن التحقيقات شملت توقيف شخص رابع بتهمة "التسبب بالوفاة عن طريق الإهمال". (ارم نيوز)