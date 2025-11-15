Advertisement

وزير سوريّ يُثير موجة من الضحك بسبب ما قاله... شاهدوا الفيديو

15-11-2025
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنّ "افتتاح السفارة السوريّة في أنقرة تأخر لأنّ المبنى كان مستأجرا والنظام السابق لم يدفع الإيجار، مما أدى إلى خسارة العقار"، ما أثار موجة من الضحك بين الحضور.
وأكد الشيباني  خلال جلسة حوارية في "معهد تشاتام هاوس" في لندن، أنّ "المحادثات مع الحكومة التركية بشأن افتتاح السفارة مستمرة، وأن افتتاح السفارة في أنقرة أولوية للحكومة السورية نظرا للعلاقات المميزة بين البلدين. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
