Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... حريق كبير في مدينة صناعية وسط إيران

Lebanon 24
15-11-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1442575-638988184448387806.jpg
Doc-P-1442575-638988184448387806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق كبير في أحد المصانع في مدينة مورشة خورت الصناعية في محافظة أصفهان وسط إيران، وتصاعدت ألسنة اللهب بسرعة في مختلف أقسام المصنع، فيما شُوهدت أعمدة كثيفة من الدخان من مسافات بعيدة.

وتواصل فرق الإطفاء، منذ ساعات، العمل على مكافحة النيران ومنع امتدادها، فيما تستمرّ التحقيقات لتحديد أسباب الحريق، وحجم الخسائر. (ارم نيوز)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... حريق كبير في الأشرفية
lebanon 24
15/11/2025 19:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: اندلاع حريق كبير داخل معمل بطاريات في البداوي
lebanon 24
15/11/2025 19:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير في أحراج شحيم
lebanon 24
15/11/2025 19:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير على طريق الاوزاعي
lebanon 24
15/11/2025 19:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

ارم نيوز

إيرا

الصن

سافا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2025-11-15
12:00 | 2025-11-15
11:54 | 2025-11-15
11:45 | 2025-11-15
11:42 | 2025-11-15
11:37 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24