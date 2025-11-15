بالفيديو... حريق كبير في مدينة صناعية وسط إيران

اندلع حريق كبير في أحد المصانع في مدينة مورشة خورت الصناعية في محافظة أصفهان وسط ، وتصاعدت ألسنة اللهب بسرعة في مختلف أقسام المصنع، فيما شُوهدت أعمدة كثيفة من الدخان من مسافات بعيدة.



وتواصل فرق الإطفاء، منذ ساعات، العمل على مكافحة النيران ومنع امتدادها، فيما تستمرّ التحقيقات لتحديد أسباب الحريق، وحجم الخسائر. (ارم نيوز)

آتش‌سوزی گسترده در کارخانه کارتن‌سازی شهرک صنعتی مورچه‌خورت



آتش‌سوزی بزرگی امروز کارخانه کارتن‌سازی مورچه‌خورت را دربرگرفت؛ حادثه‌ای که علت آن هنوز «در دست بررسی» اعلام شده، اما واقعیت تلخ پشت این ماجرا چیزی فراتر از یک اتفاق ساده است.



در حالی که دود و شعله‌ها این کارخانه را