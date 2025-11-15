البابا أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة رجاء وسط العنف والحروب

Advertisement

شدّد البابا لاوون خلال لقاء السبت في مع نجوم وشخصيات من عالم السينما على أن الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط "العنف والحروب"، بحسب "فرانس برس".واستقبل البابا أكثر من مئة من وجوه عالم السينما، من ممثلين ومخرجين ومنتجين، في قاعة كليمنتينا في الرسولي بالفاتيكان، من بينهم كايت بلانشيت وأليسون وجود أباتاو وفيغو مورتنسن.وقالت بلانشيت للصحافيين على إثر اللقاء "كانت كلماته رائعة، وأتمنى أن يسترشد بها وزراء الثقافة حول العالم. لقد تحدث عن الرأفة والتعلّم من مشاكل العالم".وكان الممثلون الإيطاليون داريو أرجينتو وماتيو غاروني ومونيكا بيلوتشي حاضرين أيضا في اللقاء مع البابا الذي صافح جميع المدعوين فردا فردا، ومن بينهم الممثل والمخرج الأميركي سبايك لي الذي أهدى البابا، وهو مُواطِنه، قميص فريق " نيكس" لكرة السلة نظرا إلى أن السينمائي الشهير من أبرز مشجعي النادي.وقال لي عقب اللقاء "إنه البابا (لاوون) الرابع عشر، لذا فإن القميص تحمل الرقم 14، وكُتبت عليها البابا لاوون من جهة الظهر"، موضحا أن فريق "نيويورك نيكس" يضم ثلاثة لاعبين من جامعة فيلانوفا في بنسلفانيا التي سبق أن درس فيها البابا بريفوست.وقال البابا البالغ 70 عاما لضيوفه "عندما يُضاء الفانوس السحري للسينما في العتمة، تشتعل بالتوازي نظرة الروح".وقال إن "إحدى أثمن إسهامات السينما تكمن تحديدا في مساعدة المشاهِد على العودة إلى ذاته، والنظر بعينين جديدتين إلى تعقيدات خبرته الخاصة، ورؤية العالم كما لو كانت المرة الأولى، واكتشاف جزء من ذلك الرجاء، الذي بدونه لا تكتمل حياتنا".وأعلن الفاتيكان أن لقاء البابا مع وجوه من عالم السينما يهدف إلى استكشاف "الإمكانات التي يوفرها الإبداع الفني لرسالة الكنيسة وتعزيز القيم الإنسانية".