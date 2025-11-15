Advertisement

عربي-دولي

البابا أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة رجاء وسط العنف والحروب

Lebanon 24
15-11-2025 | 09:54
A-
A+
Doc-P-1442588-638988225121708221.jpg
Doc-P-1442588-638988225121708221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد البابا لاوون الرابع عشر خلال لقاء السبت في الفاتيكان مع نجوم وشخصيات من عالم السينما على أن الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط "العنف والحروب"، بحسب "فرانس برس".
Advertisement

واستقبل البابا أكثر من مئة من وجوه عالم السينما، من ممثلين ومخرجين ومنتجين، في قاعة كليمنتينا في القصر الرسولي بالفاتيكان، من بينهم كايت بلانشيت وأليسون بري وجود أباتاو وفيغو مورتنسن.

وقالت بلانشيت للصحافيين على إثر اللقاء "كانت كلماته رائعة، وأتمنى أن يسترشد بها وزراء الثقافة حول العالم. لقد تحدث عن الرأفة والتعلّم من مشاكل العالم".

وكان الممثلون الإيطاليون داريو أرجينتو وماتيو غاروني ومونيكا بيلوتشي حاضرين أيضا في اللقاء مع البابا الذي صافح جميع المدعوين فردا فردا، ومن بينهم الممثل والمخرج الأميركي سبايك لي الذي أهدى البابا، وهو مُواطِنه، قميص فريق "نيويورك نيكس" لكرة السلة نظرا إلى أن السينمائي الشهير من أبرز مشجعي النادي.

وقال لي عقب اللقاء "إنه البابا (لاوون) الرابع عشر، لذا فإن القميص تحمل الرقم 14، وكُتبت عليها البابا لاوون من جهة الظهر"، موضحا أن فريق "نيويورك نيكس" يضم ثلاثة لاعبين من جامعة فيلانوفا في بنسلفانيا التي سبق أن درس فيها البابا روبرت بريفوست.

وقال البابا البالغ 70 عاما لضيوفه "عندما يُضاء الفانوس السحري للسينما في العتمة، تشتعل بالتوازي نظرة الروح".

وقال إن "إحدى أثمن إسهامات السينما تكمن تحديدا في مساعدة المشاهِد على العودة إلى ذاته، والنظر بعينين جديدتين إلى تعقيدات خبرته الخاصة، ورؤية العالم كما لو كانت المرة الأولى، واكتشاف جزء من ذلك الرجاء، الذي بدونه لا تكتمل حياتنا".

وأعلن الفاتيكان أن لقاء البابا مع وجوه من عالم السينما يهدف إلى استكشاف "الإمكانات التي يوفرها الإبداع الفني لرسالة الكنيسة وتعزيز القيم الإنسانية".

 
مواضيع ذات صلة
رئيس جمعية "عدل ورحمة": زيارة البابا إلى لبنان رجاء جديد لعائلات أنهكتها الأزمات
lebanon 24
15/11/2025 19:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان
lebanon 24
15/11/2025 19:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: البابا سيحمل إلى اللبنانيين رسالة "رجاء"
lebanon 24
15/11/2025 19:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لعون: "أريدها زيارة سلام ورجاء"
lebanon 24
15/11/2025 19:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الرابع عشر

الفاتيكان

الإيطالي

نيويورك

كنيسة

القصر

روبرت

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2025-11-15
12:00 | 2025-11-15
11:54 | 2025-11-15
11:45 | 2025-11-15
11:42 | 2025-11-15
11:37 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24