1 كانون الاول... مهلة لإزالة كل رموز النظام السوريّ السابق

Lebanon 24
15-11-2025 | 10:52
أصدر محافظ ريف دمشق عامر الشيخ تعميما شدد بموجبه على إزالة كل رموز النظام السابق في الأماكن العامة والخاصة من صور وشعارات وكتابات وكابلات وتماثيل وغيرها قبل 1 كانون الاول دون استثناء.
وكلف المحافظ مديري المناطق ورؤساء الوحدات الإدارية بمتابعة تنفيذ هذا التعميم بشكل مباشر، ورفع تقارير دورية حول سير العمل.

وشدد التعميم الموجه إلى مديري المناطق والمدن والبلديات والبلدات على أن كل من يتخلف عن تنفيذه يعرّض نفسه للمساءلة القانونية. (روسيا اليوم)
روسيا اليوم

روسيا

دمشق

داري

دوري

