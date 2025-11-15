1 كانون الاول... مهلة لإزالة كل رموز النظام السوريّ السابق

Advertisement

أصدر محافظ ريف عامر الشيخ تعميما شدد بموجبه على إزالة كل رموز النظام السابق في الأماكن العامة والخاصة من صور وشعارات وكتابات وكابلات وتماثيل وغيرها قبل 1 كانون الاول دون استثناء.وكلف المحافظ مديري المناطق ورؤساء الوحدات الإدارية بمتابعة تنفيذ هذا التعميم بشكل مباشر، ورفع تقارير دورية حول سير العمل.وشدد التعميم الموجه إلى مديري المناطق والمدن والبلديات والبلدات على أن كل من يتخلف عن تنفيذه يعرّض نفسه للمساءلة القانونية. (روسيا اليوم)