إخلاء وتوقف البث.. إنذار بوجود قنبلة أمام محطة تلفزيونية فرنسية

وأوضحت القناة أنّ "دوي جهاز الإنذار أُطلق حوالي 15:20، وبدأت الشرطة عملية الإخلاء فورًا"، مشيرةً إلى إرسال فرق تفكيك المتفجرات كلابًا متخصصة لتفتيش المقر. وأضافت: "تم إخلاء مقارّنا بعد إنذار أمني. تجري عمليات التحقق. برامجنا تشهد اضطرابات مؤقتة". وأفادت بأن جميع قنوات المجموعة متأثرة، بينما كانت عمليات التفتيش لا تزال جارية بحلول نهاية بعد الظهر، دون تحديد عدد الموظفين الذين تم إخلاؤهم.ويأتي الإنذار بالتزامن مع أجواء إحياء ذكرى هجمات 13 تشرين الثاني 2015 في ، التي أسفرت عن 130 قتيلًا وأكثر من 400 جريح. (العين)