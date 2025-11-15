Advertisement

عربي-دولي

إخلاء وتوقف البث.. إنذار بوجود قنبلة أمام محطة تلفزيونية فرنسية

Lebanon 24
15-11-2025 | 12:05
أدى إنذار بوجود قنبلة، السبت، إلى إخلاء مقر مجموعة "إر. إم. سي – بي إف إم" في الدائرة الخامسة عشرة بباريس وتعطّل بث قنواتها. وتوقّفت البرامج بشكل مفاجئ قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر، قبل أن تعلن المجموعة عبر "إكس" تفعيل إنذار أمني داخل المبنى.
وأوضحت القناة أنّ "دوي جهاز الإنذار أُطلق حوالي 15:20، وبدأت الشرطة عملية الإخلاء فورًا"، مشيرةً إلى إرسال فرق تفكيك المتفجرات كلابًا متخصصة لتفتيش المقر. وأضافت: "تم إخلاء مقارّنا بعد إنذار أمني. قوات الأمن تجري عمليات التحقق. برامجنا تشهد اضطرابات مؤقتة". وأفادت بأن جميع قنوات المجموعة متأثرة، بينما كانت عمليات التفتيش لا تزال جارية بحلول نهاية بعد الظهر، دون تحديد عدد الموظفين الذين تم إخلاؤهم.

ويأتي الإنذار بالتزامن مع أجواء إحياء فرنسا ذكرى هجمات 13 تشرين الثاني 2015 في باريس، التي أسفرت عن 130 قتيلًا وأكثر من 400 جريح. (العين)
 
