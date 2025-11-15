Advertisement

عربي-دولي

مواجهة مفتوحة.. و"بي بي سي" تستعد لمعركة قوية ضدّ ترامب

Lebanon 24
15-11-2025 | 12:49
A-
A+
Doc-P-1442637-638988332245487743.png
Doc-P-1442637-638988332245487743.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول تنفيذي كبير سابق في "بي بي سي" إن على الهيئة "التمسك بموقفها وتوظيف أفضل المحامين في فلوريدا" إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدماً في دعواه التي هدّد بها ضد الشبكة. وجاء ذلك بعد تصريح لترامب على متن طائرة متجهة إلى فلوريدا بأنه قد يطالب بتعويضات "بين مليار وخمسة مليارات دولار"، قائلاً: "لقد غشّوا. غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي".
Advertisement

كانت "بي بي سي" قد اعتذرت "بصدق" عن تقرير وثائقي حُرّر بطريقة أعطت انطباعاً بأن ترامب شجّع على العنف في 6 كانون الثاني2021، لكنها رفضت تقديم تعويض مالي. وأقرّت بأن التعديل "أعطى انطباعاً" بالتحريض، معتبرة أنه "غير مقصود"، فيما استقال المدير العام تيم ديفي ورئيسة الأخبار ديبورا تورنِس على خلفية الواقعة.

كاتي رازال، محررة الثقافة والإعلام في "بي بي سي"، وصفت الموقف بأنه "لحظة خطيرة للغاية" للهيئة، مشيرة إلى أن شرعيتها "تصمد أو تنهار" على حيادها. وأضافت أن الشبكة لا ترى أساساً للتعويض لأن برنامج "بانوراما" لم يُبث على قنوات أمريكية، ولأن ترامب انتُخب رئيساً بعد وقت قصير من البث.

الجدل يأتي فيما تكثّف "بي بي سي" مفاوضاتها مع الحكومة لتجديد ميثاقها قبل 2028. وبحسب المسؤول التنفيذي السابق، فإن رفض التعويض كان "القرار الصحيح"، لكنه حذّر من أن أي دعوى محتملة ستفرض على الهيئة "التمسّك بموقفها" والاستعداد "لمعركة قانونية باهظة". (ذا صن نيويورك)
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم البيت الأبيض: المستشار القانوني الخاص بالرئيس ترامب رفع دعوى قضائية ضد بي بي سي
lebanon 24
15/11/2025 22:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الرسائل الإلكترونية الخاصة بملف "إبستين".. ترامب يرفع دعوى قضائية ضد قناة "بي بي سي"
lebanon 24
15/11/2025 22:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحريف خطابه.. ترامب يندّد بـ "صحافيين فاسدين" في "بي بي سي"
lebanon 24
15/11/2025 22:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتذار بلا تعويض.. "بي بي سي" تتراجع عن مونتاج خطاب ترامب وتتمسّك برفض دعوى التشهير
lebanon 24
15/11/2025 22:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

المدير العام

بي بي سي

نيويورك

فلوريدا

دونالد

ديبورا

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:25 | 2025-11-15
15:17 | 2025-11-15
15:04 | 2025-11-15
15:00 | 2025-11-15
14:57 | 2025-11-15
14:50 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24