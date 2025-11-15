Advertisement

كانت " سي" قد اعتذرت "بصدق" عن تقرير وثائقي حُرّر بطريقة أعطت انطباعاً بأن شجّع على العنف في 6 كانون الثاني2021، لكنها رفضت تقديم تعويض مالي. وأقرّت بأن التعديل "أعطى انطباعاً" بالتحريض، معتبرة أنه "غير مقصود"، فيما استقال تيم ورئيسة الأخبار تورنِس على خلفية الواقعة.كاتي رازال، محررة الثقافة والإعلام في "بي بي سي"، وصفت الموقف بأنه "لحظة خطيرة للغاية" للهيئة، مشيرة إلى أن شرعيتها "تصمد أو تنهار" على حيادها. وأضافت أن الشبكة لا ترى أساساً للتعويض لأن برنامج "بانوراما" لم يُبث على قنوات أمريكية، ولأن ترامب انتُخب رئيساً بعد وقت قصير من البث.الجدل يأتي فيما تكثّف "بي بي سي" مفاوضاتها مع الحكومة لتجديد ميثاقها قبل 2028. وبحسب المسؤول التنفيذي السابق، فإن رفض التعويض كان "القرار الصحيح"، لكنه حذّر من أن أي دعوى محتملة ستفرض على الهيئة "التمسّك بموقفها" والاستعداد "لمعركة قانونية باهظة". (ذا صن نيويورك)