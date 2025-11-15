Advertisement

عربي-دولي

"أخطر" ضباط النظام السابق بيد الدولة… إتهامات "بطلعات" قتلت مدنيين (صورة)

Lebanon 24
15-11-2025 | 13:15
أوقف جهاز الأمن الداخلي في محافظة حماة السورية العميد الطيار حمزة محمد الياسين بعد عملية أمنية وُصفت بالدقيقة، على خلفية ضلوعه في جرائم حرب وانتهاكات واسعة ارتُكبت بحق المدنيين خلال حقبة النظام السابق.
وأوضح قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد ملهم الشنتوت، أن الوحدات الأمنية، وبالتنسيق مع فرق مكافحة الإرهاب، باشرت مداهمة مخططة انتهت بالقبض على الياسين، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بتهم تتعلق بمشاركات مباشرة في عمليات عسكرية “خلّفت فظائع بحق السكان”.

وأشار الشنتوت إلى أنّ نتائج التحقيق الأولى بيّنت مشاركته في طلعات جوية استهدفت مدناً وبلدات عدّة، إضافة إلى تنفيذه غارات خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي وأرياف حماة، وهي العمليات التي أسفرت حينها عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وبحسب الشنتوت، فقد سُلّم الموقوف إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء، حيث ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
 


وشدّد على أنّ قوى الأمن الداخلي تتابع ملاحقة العناصر المتورطين من بقايا النظام البائد، سواء الذين شاركوا في جرائم حرب أو الذين يحاولون القيام بأنشطة تهدد استقرار المجتمع، مؤكداً أنّ الهدف هو تطبيق القانون وحماية السلم الأهلي.
 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24