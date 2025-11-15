"أخطر" ضباط النظام السابق بيد الدولة… إتهامات "بطلعات" قتلت مدنيين (صورة)

Advertisement

أوقف جهاز الأمن الداخلي في العميد الطيار الياسين بعد عملية أمنية وُصفت بالدقيقة، على خلفية ضلوعه في جرائم حرب وانتهاكات واسعة ارتُكبت بحق المدنيين خلال حقبة النظام السابق.وأوضح قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد ملهم الشنتوت، أن الوحدات الأمنية، وبالتنسيق مع فرق ، باشرت مداهمة مخططة انتهت بالقبض على الياسين، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن ، بتهم تتعلق بمشاركات مباشرة في عمليات عسكرية “خلّفت فظائع بحق السكان”.وأشار الشنتوت إلى أنّ نتائج التحقيق الأولى بيّنت مشاركته في طلعات جوية استهدفت مدناً وبلدات عدّة، إضافة إلى تنفيذه غارات خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي وأرياف حماة، وهي العمليات التي أسفرت حينها عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.وبحسب الشنتوت، فقد سُلّم الموقوف إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى ، حيث ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.