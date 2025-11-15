Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا.. تغييرات شاملة على وقع فضيحة فساد

Lebanon 24
15-11-2025 | 13:38
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدء "تجديد إداري" في كبرى شركات الطاقة الحكومية بالتوازي مع مراجعة شاملة لأنشطتها المالية، وذلك على خلفية فضيحة فساد كبرى طالت قطاعي الطاقة والدفاع. وقال عبر تليغرام إنه اتفق على الخطوات مع رئيسة الوزراء يوليا سفريدينكو.
وخلال أسبوع تُجهَّز شروط تشكيل مجلس إشراف جديد لشركة الطاقة النووية الحكومية "إنيرجوأتوم"، مع استبدال مجلس إدارتها بالكامل.

تغييرات إدارية مماثلة ستطال شركة تشغيل الطاقة الكهرومائية "أوكرهيدروإنرجو"، ومشغّل منظومة أنابيب الغاز، وعملاق الطاقة «نفطوجاز»، مع تحديد مواعيد للمناقصات.

تتمحور القضية حول "ملايين الدولارات" من الرشاوى المرتبطة ببناء منشآت حماية للبنية التحتية للطاقة من الضربات الروسية.
 
وفرّ مشتبه بهما، أحدهما مقرّب من زيلينسكي، إلى الخارج. وتُعد "إنيرجوأتوم" في صلب الفضيحة التي أدت إلى استقالة وزيرين في الأيام الماضية، فيما يُنظر إلى خطوات زيلينسكي كمسعى للنأي بالنفس وحماية مسار المساعدات الخارجية. (العربية)
 
