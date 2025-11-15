Advertisement

عربي-دولي

تعزيزات أميركية في سوريا.. تحصين القواعد وتكثيف الحرب على "داعش"

Lebanon 24
15-11-2025 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1442724-638988724564632776.png
Doc-P-1442724-638988724564632776.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد مناطق شمال وشرق سوريا تحركات عسكرية متزايدة لقوات "التحالف الدولي" بقيادة أمريكا، شملت تعزيزات جوية وبرية وتوسيعًا للبنية اللوجستية في قواعد الحسكة والرقة ودير الزور، وفق تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووصلت إلى قواعد خراب الجير والشدادي وقسرك طائرات شحن محمّلة بمعدات عسكرية ولوجستية وذخائر وأجهزة إلكترونية وأسلحة مضادة للمسيّرات، إلى جانب قافلة برية ضمّت نحو 25 شاحنة بصهاريج وقود وصناديق مغلقة ومعدات عسكرية.
Advertisement

بالتوازي، كثّف "التحالف الدولي" تدريباته المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قاعدة قسرك ومعسكر الطلائع قرب الحسكة، باستخدام أسلحة حديثة وثقيلة ووسط تحليق للطائرات الحربية، لرفع الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق العملياتي. وعلى صعيد المهام الميدانية، نفذت القوات المشتركة سلسلة عمليات أمنية ضد خلايا تنظيم "داعش" في مناطق الإدارة الذاتية، شملت عمليات في الرقة ودير الزور والحسكة أسفرت عن اعتقالات عدة، بالتزامن مع تحركات دوريات في ريف دير الزور الشرقي حتى الحدود مع العراق.

وامتدت التحركات إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق؛ إذ زار وفد من "التحالف الدولي" قاعدة التنف ومطار السين العسكري في ريف دمشق، ضمن جولة ميدانية هدفت للاطلاع على الأوضاع الميدانية واللوجستية وتقييم جاهزية المطار لاستخدامه المحتمل في أنشطة التحالف بالبادية السورية، في إطار توجه أوسع لترسيخ الوجود العسكري وتأمين نقاط استراتيجية ومسارات لوجستية في عمق البادية ومناطق النفط. (العين)
مواضيع ذات صلة
الاحزاب تحصي "مقترعي الاغتراب"
lebanon 24
16/11/2025 08:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تنفي أي تعاون للشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016
lebanon 24
16/11/2025 08:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
طالب يحذر من "تعريض الوحدة الداخلية للخطر": لتحصين مواقع الطوائف والمكونات اللبنانية
lebanon 24
16/11/2025 08:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلنا بيروت": نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها
lebanon 24
16/11/2025 08:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

السورية

العراق

المطار

التزام

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2025-11-16
00:56 | 2025-11-16
00:43 | 2025-11-16
00:40 | 2025-11-16
00:22 | 2025-11-16
00:03 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24