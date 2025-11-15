18
عربي-دولي
تعزيزات أميركية في سوريا.. تحصين القواعد وتكثيف الحرب على "داعش"
Lebanon 24
15-11-2025
|
23:39
تشهد مناطق شمال وشرق
سوريا
تحركات عسكرية متزايدة لقوات "التحالف الدولي" بقيادة أمريكا، شملت تعزيزات جوية وبرية وتوسيعًا للبنية اللوجستية في قواعد الحسكة والرقة ودير الزور، وفق تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووصلت إلى قواعد خراب الجير والشدادي وقسرك طائرات شحن محمّلة بمعدات عسكرية ولوجستية وذخائر وأجهزة إلكترونية وأسلحة مضادة للمسيّرات، إلى جانب قافلة برية ضمّت نحو 25 شاحنة بصهاريج وقود وصناديق مغلقة ومعدات عسكرية.
بالتوازي، كثّف "التحالف الدولي" تدريباته المشتركة مع قوات سوريا
الديمقراطية
"قسد" في قاعدة قسرك ومعسكر الطلائع قرب الحسكة، باستخدام أسلحة حديثة وثقيلة ووسط تحليق للطائرات الحربية، لرفع الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق العملياتي. وعلى صعيد المهام الميدانية، نفذت القوات المشتركة سلسلة عمليات أمنية ضد خلايا تنظيم "داعش" في مناطق الإدارة الذاتية، شملت عمليات في الرقة ودير الزور والحسكة أسفرت عن اعتقالات عدة، بالتزامن مع تحركات دوريات في ريف دير الزور الشرقي حتى الحدود مع
العراق
.
وامتدت التحركات إلى مناطق سيطرة حكومة
دمشق
؛ إذ زار وفد من "التحالف الدولي" قاعدة التنف ومطار السين العسكري في ريف دمشق، ضمن جولة ميدانية هدفت للاطلاع على الأوضاع الميدانية واللوجستية وتقييم جاهزية
المطار
لاستخدامه المحتمل في أنشطة التحالف بالبادية
السورية
، في إطار توجه أوسع لترسيخ الوجود العسكري وتأمين نقاط استراتيجية ومسارات لوجستية في عمق البادية ومناطق
النفط
. (العين)
