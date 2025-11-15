تعزيزات أميركية في سوريا.. تحصين القواعد وتكثيف الحرب على "داعش"

Advertisement

بالتوازي، كثّف "التحالف الدولي" تدريباته المشتركة مع قوات سوريا "قسد" في قاعدة قسرك ومعسكر الطلائع قرب الحسكة، باستخدام أسلحة حديثة وثقيلة ووسط تحليق للطائرات الحربية، لرفع الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق العملياتي. وعلى صعيد المهام الميدانية، نفذت القوات المشتركة سلسلة عمليات أمنية ضد خلايا تنظيم "داعش" في مناطق الإدارة الذاتية، شملت عمليات في الرقة ودير الزور والحسكة أسفرت عن اعتقالات عدة، بالتزامن مع تحركات دوريات في ريف دير الزور الشرقي حتى الحدود مع .وامتدت التحركات إلى مناطق سيطرة حكومة ؛ إذ زار وفد من "التحالف الدولي" قاعدة التنف ومطار السين العسكري في ريف دمشق، ضمن جولة ميدانية هدفت للاطلاع على الأوضاع الميدانية واللوجستية وتقييم جاهزية لاستخدامه المحتمل في أنشطة التحالف بالبادية ، في إطار توجه أوسع لترسيخ الوجود العسكري وتأمين نقاط استراتيجية ومسارات لوجستية في عمق البادية ومناطق . (العين)