اعتراض شحنة كوكايين هائلة في الكاريبي

عربي-دولي
Lebanon 24
16-11-2025
|
00:01
أعلنت سلطات
جمهورية الدومينيكان
، السبت، ضبط نحو 500 كيلوغرام من الكوكايين على متن قارب تم اعتراضه قبالة السواحل، في عملية مشتركة مع
الولايات المتحدة
، بالتزامن مع حشد عسكري
أمريكي
واسع في منطقة
الكاريبي
.
وقالت المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات إن اعتراض القارب تم "دعمًا لعملية الرمح الجنوبي للقيادة العسكرية الجنوبية الأميركية"، موضحة أنها عملت بشكل وثيق مع
إدارة مكافحة المخدرات
الأميركية، ونفذت عملية واسعة جوًا وبحرًا وبرًا للقبض على عدة أفراد كانوا يقتربون من سواحل البلاد على متن قارب يحمل "شحنة كبيرة من المخدرات".
وبحسب المديرية، جرى توقيف مواطنين اثنين من الدومينيكان، ومصادرة 484 عبوة كوكايين تزن نحو 500 كيلوغرام، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وتندرج العملية ضمن "الرمح الجنوبي"، الخطة التي أعلنها
وزير الدفاع
الأميركي
بيت هيغسيث
لنشر سفن وطائرات حربية في أميركا اللاتينية لمكافحة ما تصفه
واشنطن
بـ"إرهاب المخدرات". (ارم)
