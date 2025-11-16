Advertisement

عربي-دولي

اعتراض شحنة كوكايين هائلة في الكاريبي

Lebanon 24
16-11-2025 | 00:01
A-
A+
Doc-P-1442727-638988733812531425.png
Doc-P-1442727-638988733812531425.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت سلطات جمهورية الدومينيكان، السبت، ضبط نحو 500 كيلوغرام من الكوكايين على متن قارب تم اعتراضه قبالة السواحل، في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي واسع في منطقة الكاريبي.
Advertisement

وقالت المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات إن اعتراض القارب تم "دعمًا لعملية الرمح الجنوبي للقيادة العسكرية الجنوبية الأميركية"، موضحة أنها عملت بشكل وثيق مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، ونفذت عملية واسعة جوًا وبحرًا وبرًا للقبض على عدة أفراد كانوا يقتربون من سواحل البلاد على متن قارب يحمل "شحنة كبيرة من المخدرات".

وبحسب المديرية، جرى توقيف مواطنين اثنين من الدومينيكان، ومصادرة 484 عبوة كوكايين تزن نحو 500 كيلوغرام، وفق ما نقلت "فرانس برس".
 
وتندرج العملية ضمن "الرمح الجنوبي"، الخطة التي أعلنها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لنشر سفن وطائرات حربية في أميركا اللاتينية لمكافحة ما تصفه واشنطن بـ"إرهاب المخدرات". (ارم)

 
مواضيع ذات صلة
القيادة الجنوبية الأميركية: نفذنا ضربة قاتلة على سفينة تهرب المخدرات في البحر الكاريبي تشغلها منظمة إرهابية
lebanon 24
16/11/2025 08:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": القوات الأميركية تستعدّ لأوامر هجوم محتملة في الكاريبي
lebanon 24
16/11/2025 08:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفنزويلي: الإدارة الأميركية هي الطرف المعتدي من خلال عسكرة منطقة الكاريبي وتهديد الشعب الفنزويلي
lebanon 24
16/11/2025 08:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة أميركية في الكاريبي تدمّر سفينة
lebanon 24
16/11/2025 08:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة مكافحة المخدرات

جمهورية الدومينيكان

الولايات المتحدة

وزير الدفاع

بيت هيغسيث

مديرية ال

دومينيكا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2025-11-16
00:56 | 2025-11-16
00:43 | 2025-11-16
00:40 | 2025-11-16
00:22 | 2025-11-16
00:03 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24