Advertisement

عربي-دولي

سفير أميركا في إسرائيل يكشف "سر" صمود "هدنة غزة".. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1442729-638988748653465695.jpg
Doc-P-1442729-638988748653465695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هكابي لـ"نيوزماكس"، السبت، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال صامداً، مُرجعاً الفضل إلى استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.
Advertisement
 
 
وأشار إلى أن توسيع اتفاقات إبراهام قد يكون "قريباً"، وأضاف: "عندما وصلت لأول مرة إلى إسرائيل، كنّا نتفادى الصواريخ الباليستية كل ليلة من الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله والحوثيون".


وأضاف: "لم يحدث أي هجوم على إسرائيل من جانب حماس منذ وقف إطلاق النار.. مع هذا، فإن الهدنة هشة لكنها صامدة".


ويأتي الهدوء الحالي بعد قرار ترامب إطلاق عملية "مطرقة منتصف الليل"، والتي قال إنها شلّت القدرات النووية لإيران وقطعت الدعم عن "حماس".


وأشار إلى عودة جميع الرهائن الناجين وجميع جثامين القتلى باستثناء ثلاثة، واصفًا ذلك بأنه "أمر ضخم" لم يكن كثيرون يعتقدون بإمكانية حدوثه قبل شهر واحد.


ولفت هكابي إلى أن خطة ترامب للسلام المكونة من 20 خطوة وحّدت الدول العربية في الدعوة إلى نزع سلاح حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن، وهو تحرك وصفه بأنه "غيّر ديناميكية" المنطقة.

وأشار إلى نشر ترامب قاذفات B-2 باعتباره رسالة حاسمة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء، وقال: "لقد وجّه رسالة مفادها: يمكنكم الوثوق بأميركا". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تخرق "هدنة غزة".. خروقات متصاعدة
lebanon 24
16/11/2025 08:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عن مصير "هدنة غزة" و "حماس".. اعترافات جديدة من إسرائيل
lebanon 24
16/11/2025 08:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن ترحيل 137 مشاركا في أسطول "الصمود العالمي" إلى تركيا
lebanon 24
16/11/2025 08:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
lebanon 24
16/11/2025 08:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

في إسرائيل

سكاي نيوز

حزب الله

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2025-11-16
00:56 | 2025-11-16
00:43 | 2025-11-16
00:40 | 2025-11-16
00:03 | 2025-11-16
00:01 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24