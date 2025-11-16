18
عربي-دولي
سفير أميركا في إسرائيل يكشف "سر" صمود "هدنة غزة".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
16-11-2025
|
00:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال السفير الأميركي لدى
إسرائيل
مايك هكابي لـ"نيوزماكس"، السبت، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال صامداً، مُرجعاً الفضل إلى استراتيجية الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في
الشرق الأوسط
.
وأشار إلى أن توسيع اتفاقات إبراهام قد يكون "قريباً"، وأضاف: "عندما وصلت لأول مرة إلى إسرائيل، كنّا نتفادى الصواريخ الباليستية كل ليلة من الجماعات المدعومة من
إيران
، بما في ذلك
حزب الله
والحوثيون".
وأضاف: "لم يحدث أي هجوم على إسرائيل من جانب
حماس
منذ وقف إطلاق النار.. مع هذا، فإن الهدنة هشة لكنها صامدة".
ويأتي الهدوء الحالي بعد قرار
ترامب
إطلاق عملية "مطرقة منتصف الليل"، والتي قال إنها شلّت القدرات النووية لإيران وقطعت الدعم عن "حماس".
وأشار إلى عودة جميع الرهائن الناجين وجميع جثامين القتلى باستثناء ثلاثة، واصفًا ذلك بأنه "أمر ضخم" لم يكن كثيرون يعتقدون بإمكانية حدوثه قبل شهر واحد.
ولفت هكابي إلى أن خطة ترامب للسلام المكونة من 20 خطوة وحّدت
الدول العربية
في الدعوة إلى نزع سلاح حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن، وهو تحرك وصفه بأنه "غيّر ديناميكية" المنطقة.
وأشار إلى نشر ترامب قاذفات B-2 باعتباره رسالة حاسمة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء، وقال: "لقد وجّه رسالة مفادها: يمكنكم الوثوق بأميركا".
(سكاي نيوز عربية)
