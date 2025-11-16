سفير أميركا في إسرائيل يكشف "سر" صمود "هدنة غزة".. ماذا أعلن؟

قال السفير الأميركي لدى مايك هكابي لـ"نيوزماكس"، السبت، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال صامداً، مُرجعاً الفضل إلى استراتيجية الرئيس الأميركي في .

وأشار إلى أن توسيع اتفاقات إبراهام قد يكون "قريباً"، وأضاف: "عندما وصلت لأول مرة إلى إسرائيل، كنّا نتفادى الصواريخ الباليستية كل ليلة من الجماعات المدعومة من ، بما في ذلك والحوثيون".





وأضاف: "لم يحدث أي هجوم على إسرائيل من جانب منذ وقف إطلاق النار.. مع هذا، فإن الهدنة هشة لكنها صامدة".





ويأتي الهدوء الحالي بعد قرار إطلاق عملية "مطرقة منتصف الليل"، والتي قال إنها شلّت القدرات النووية لإيران وقطعت الدعم عن "حماس".





وأشار إلى عودة جميع الرهائن الناجين وجميع جثامين القتلى باستثناء ثلاثة، واصفًا ذلك بأنه "أمر ضخم" لم يكن كثيرون يعتقدون بإمكانية حدوثه قبل شهر واحد.





ولفت هكابي إلى أن خطة ترامب للسلام المكونة من 20 خطوة وحّدت في الدعوة إلى نزع سلاح حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن، وهو تحرك وصفه بأنه "غيّر ديناميكية" المنطقة.



