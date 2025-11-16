كاتس يحسم الموقف الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

Advertisement

ويأتي تصريح كاتس بعد جدل أثارته مسودة قرار مقدَّمة إلى بشأن قوة أمن دولية مفترضة في قطاع غزة، تورد لأول مرة إشارة صريحة إلى "دولة فلسطينية" في متن القرار ، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".وتنص المسودة على أنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة"، مع الإشارة إلى أن " ستطلق حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".