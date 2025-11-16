Advertisement

كاتس يحسم الموقف الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

Lebanon 24
16-11-2025 | 02:49
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إن "سياسة إسرائيل واضحة، لن تكون هناك دولة فلسطينية"، مؤكدا أن "غزة ستُجرّد من السلاح حتى آخر نفق، وسيتم نزع سلاح حماس في الجانب الأصفر على يد الجيش الإسرائيلي، وفي قطاع غزة القديم عبر قوة دولية أو من قبل الجيش الإسرائيلي".
ويأتي تصريح كاتس بعد جدل أثارته مسودة قرار مقدَّمة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قوة أمن دولية مفترضة في قطاع غزة، تورد لأول مرة إشارة صريحة إلى "دولة فلسطينية" في متن القرار الرئيسي، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وتنص المسودة على أنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة"، مع الإشارة إلى أن "الولايات المتحدة ستطلق حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".
