عربي-دولي

تم توقيفه في إسرائيل.. تقرير عن شخص "يتعامل مع إيران"

Lebanon 24
16-11-2025 | 03:03
Doc-P-1442776-638988851232895093.jpeg
Doc-P-1442776-638988851232895093.jpeg photos 0
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليَّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن إسرائيلي متهم بتسريب معلومات حسَّاسة لإيران.
 
ويقولُ التقرير إنَّ الشخص المذكور يُدعى شمعون أزارزار ويبلغ من العمر 27 عاماً وهو ومن سكان كريات يام، مشيراً إلى أن أزارزار متهم بنقل صورٍ ومواقع حساسة في إسرائيل إلى عناصر استخبارات إيرانية. 
 

وأوضح التقرير أن الشخص الموقوف عمل مع شريكته التي تخدم في قوات الإحتياط، للحصول على معلومات مُختلفة حول قواعد الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو الإسرائيليّ.
 

وذكر التقرير أنّ السلطات الإسرائيلية اعتقلت أزارزار وشريكته في تشرين الأول الماضي للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنيَّة تتعلق بالاتصال بعناصر المخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام أمنية تحت إشرافهم.
 

ووفقاً لنتائج التحقيق، فقد تلقى مقابل خدماته أموالاً حُوّلت عبر وسائل رقمية - وفقًا لبيان الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك).
 
 
(رصد لبنان24)
 
 
 

