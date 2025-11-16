تم توقيفه في إسرائيل.. تقرير عن شخص "يتعامل مع إيران"

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليَّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن إسرائيلي متهم بتسريب معلومات حسَّاسة لإيران.

ويقولُ التقرير إنَّ الشخص المذكور يُدعى أزارزار ويبلغ من العمر 27 عاماً وهو ومن سكان كريات يام، مشيراً إلى أن أزارزار متهم بنقل صورٍ ومواقع حساسة إلى عناصر استخبارات إيرانية.



وأوضح التقرير أن الشخص الموقوف عمل مع شريكته التي تخدم في قوات الإحتياط، للحصول على معلومات مُختلفة حول قواعد الجيش وسلاح الجو الإسرائيليّ.



وذكر التقرير أنّ السلطات اعتقلت أزارزار وشريكته في تشرين الأول الماضي للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنيَّة تتعلق بالاتصال بعناصر المخابرات وتنفيذ مهام أمنية تحت إشرافهم.



ووفقاً لنتائج التحقيق، فقد تلقى مقابل خدماته أموالاً حُوّلت عبر وسائل رقمية - وفقًا لبيان الجيش وجهاز (الشاباك).