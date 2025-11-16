23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تم توقيفه في إسرائيل.. تقرير عن شخص "يتعامل مع إيران"
Lebanon 24
16-11-2025
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليَّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن إسرائيلي متهم بتسريب معلومات حسَّاسة لإيران.
Advertisement
ويقولُ التقرير إنَّ الشخص المذكور يُدعى
شمعون
أزارزار ويبلغ من العمر 27 عاماً وهو ومن سكان كريات يام، مشيراً إلى أن أزارزار متهم بنقل صورٍ ومواقع حساسة
في إسرائيل
إلى عناصر استخبارات إيرانية.
وأوضح التقرير أن الشخص الموقوف عمل مع شريكته التي تخدم في قوات الإحتياط، للحصول على معلومات مُختلفة حول قواعد الجيش
الإسرائيلي
وسلاح الجو الإسرائيليّ.
وذكر التقرير أنّ السلطات
الإسرائيلية
اعتقلت أزارزار وشريكته في تشرين الأول الماضي للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنيَّة تتعلق بالاتصال بعناصر المخابرات
الإيرانية
وتنفيذ مهام أمنية تحت إشرافهم.
ووفقاً لنتائج التحقيق، فقد تلقى مقابل خدماته أموالاً حُوّلت عبر وسائل رقمية - وفقًا لبيان الجيش وجهاز
الأمن العام
(الشاباك).
(رصد لبنان24)
مواضيع ذات صلة
سلام: نتنياهو يتعامل مع الحرب كما يتعامل المرء مع "ركوب الدراجة" وإذا توقّف سيسقط
Lebanon 24
سلام: نتنياهو يتعامل مع الحرب كما يتعامل المرء مع "ركوب الدراجة" وإذا توقّف سيسقط
16/11/2025 11:44:52
16/11/2025 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤول أميركي: ترامب لم يقرر بعد كيف سيتعامل مع فنزويلا
Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤول أميركي: ترامب لم يقرر بعد كيف سيتعامل مع فنزويلا
16/11/2025 11:44:52
16/11/2025 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتعامل "حزب الله" بمنطق انه استعاد قوته؟
Lebanon 24
هل يتعامل "حزب الله" بمنطق انه استعاد قوته؟
16/11/2025 11:44:52
16/11/2025 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
يبيع جوازات سفر مزيفة.. هكذا تم توقيفه (صورة)
Lebanon 24
يبيع جوازات سفر مزيفة.. هكذا تم توقيفه (صورة)
16/11/2025 11:44:52
16/11/2025 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز الأمن العام
الأمن العام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
الإيرانية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
طهران تتمسّك بالتخصيب وتتهم واشنطن بـ"قصف الدبلوماسية"
Lebanon 24
طهران تتمسّك بالتخصيب وتتهم واشنطن بـ"قصف الدبلوماسية"
04:39 | 2025-11-16
16/11/2025 04:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق "سلام ترامب".. إصابة 5 كمبوديين برصاص جنود تايلانديين
Lebanon 24
بعد تعليق "سلام ترامب".. إصابة 5 كمبوديين برصاص جنود تايلانديين
04:19 | 2025-11-16
16/11/2025 04:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يلتزم البيت الأبيض الصمت؟ ترامب يتجاهل فساد أوكرانيا
Lebanon 24
لماذا يلتزم البيت الأبيض الصمت؟ ترامب يتجاهل فساد أوكرانيا
03:55 | 2025-11-16
16/11/2025 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
03:51 | 2025-11-16
16/11/2025 03:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خارطة طريق أردنية للسويداء.. وفد درزي إلى عمّان
Lebanon 24
خارطة طريق أردنية للسويداء.. وفد درزي إلى عمّان
03:06 | 2025-11-16
16/11/2025 03:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
10:30 | 2025-11-15
15/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:39 | 2025-11-16
طهران تتمسّك بالتخصيب وتتهم واشنطن بـ"قصف الدبلوماسية"
04:19 | 2025-11-16
بعد تعليق "سلام ترامب".. إصابة 5 كمبوديين برصاص جنود تايلانديين
03:55 | 2025-11-16
لماذا يلتزم البيت الأبيض الصمت؟ ترامب يتجاهل فساد أوكرانيا
03:51 | 2025-11-16
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
03:06 | 2025-11-16
خارطة طريق أردنية للسويداء.. وفد درزي إلى عمّان
02:49 | 2025-11-16
كاتس يحسم الموقف الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24