بعد تعليق "سلام ترامب".. إصابة 5 كمبوديين برصاص جنود تايلانديين

أصيب 5 مدنيين كمبوديين بجروح جرّاء إطلاق نار نفذه جنود تايلانديون على قرية حدودية في إقليم بانتياي مينتشي كمبوديا، وفق تقرير أولي للسلطات المحلية.الحادث وقع، بحسب صحيفة "خمير تايمز"، حوالي الرابعة بعد عصر السبت في محيط قرية " " على الشريط الحدودي بين كمبوديا وتايلاند، وهي منطقة تشهد توتراً متزايداً منذ أشهر.ويأتي إطلاق النار بعد فقط من قرار تايلاند تعليقاً أحادياً لاتفاق السلام الحدودي الذي تم بوساطة الرئيس الأميركي سابقاً، وذلك عقب انفجار لغم أرضي في المنطقة الحدودية.السلطات أعلنت فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدة أن معلومات إضافية ستُنشر فور توافر معطيات جديدة حول الجهة المسؤولة وتفاصيل ما جرى على الأرض.