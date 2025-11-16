Advertisement

عربي-دولي

بعد تعليق "سلام ترامب".. إصابة 5 كمبوديين برصاص جنود تايلانديين

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:19
أصيب 5 مدنيين كمبوديين بجروح جرّاء إطلاق نار نفذه جنود تايلانديون على قرية حدودية في إقليم بانتياي مينتشي شمال غرب كمبوديا، وفق تقرير أولي للسلطات المحلية.
الحادث وقع، بحسب صحيفة "خمير تايمز"، حوالي الرابعة بعد عصر السبت في محيط قرية "بري تشان" على الشريط الحدودي بين كمبوديا وتايلاند، وهي منطقة تشهد توتراً متزايداً منذ أشهر.
ويأتي إطلاق النار بعد يوم واحد فقط من قرار تايلاند تعليقاً أحادياً لاتفاق السلام الحدودي الذي تم بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقاً، وذلك عقب انفجار لغم أرضي في المنطقة الحدودية.
السلطات الكمبودية أعلنت فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدة أن معلومات إضافية ستُنشر فور توافر معطيات جديدة حول الجهة المسؤولة وتفاصيل ما جرى على الأرض.
