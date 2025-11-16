22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تعليق "سلام ترامب".. إصابة 5 كمبوديين برصاص جنود تايلانديين
Lebanon 24
16-11-2025
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب 5 مدنيين كمبوديين بجروح جرّاء إطلاق نار نفذه جنود تايلانديون على قرية حدودية في إقليم بانتياي مينتشي
شمال غرب
كمبوديا، وفق تقرير أولي للسلطات المحلية.
Advertisement
الحادث وقع، بحسب صحيفة "خمير تايمز"، حوالي الرابعة بعد عصر السبت في محيط قرية "
بري
تشان
" على الشريط الحدودي بين كمبوديا وتايلاند، وهي منطقة تشهد توتراً متزايداً منذ أشهر.
ويأتي إطلاق النار بعد
يوم واحد
فقط من قرار تايلاند تعليقاً أحادياً لاتفاق السلام الحدودي الذي تم بوساطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سابقاً، وذلك عقب انفجار لغم أرضي في المنطقة الحدودية.
السلطات
الكمبودية
أعلنت فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدة أن معلومات إضافية ستُنشر فور توافر معطيات جديدة حول الجهة المسؤولة وتفاصيل ما جرى على الأرض.
مواضيع ذات صلة
ترامب يشهد مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية
Lebanon 24
ترامب يشهد مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية
16/11/2025 14:49:24
16/11/2025 14:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية ماليزيا: ترامب سيشهد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا
Lebanon 24
وزير خارجية ماليزيا: ترامب سيشهد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا
16/11/2025 14:49:24
16/11/2025 14:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا وهدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار
Lebanon 24
ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا وهدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار
16/11/2025 14:49:24
16/11/2025 14:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في غزة.. إصابة جندي إسرائيلي برصاص "قناص"
Lebanon 24
في غزة.. إصابة جندي إسرائيلي برصاص "قناص"
16/11/2025 14:49:24
16/11/2025 14:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
منطقة الحدود
الكمبودية
يوم واحد
شمال غرب
دونالد
ترامب
ايلان
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميشيل أوباما: الأميركيون ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة
Lebanon 24
ميشيل أوباما: الأميركيون ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة
07:32 | 2025-11-16
16/11/2025 07:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لاصطياد المسيّرات الانتحارية الإيرانية.. هذا ما تخطط له إسرائيل
Lebanon 24
لاصطياد المسيّرات الانتحارية الإيرانية.. هذا ما تخطط له إسرائيل
07:00 | 2025-11-16
16/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تدعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى وضمان حقوقهم
Lebanon 24
حماس تدعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى وضمان حقوقهم
06:40 | 2025-11-16
16/11/2025 06:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بعمليات تهريب أسلحة إلى داخل السويداء عبر مناطق مفتوحة
Lebanon 24
اتهامات بعمليات تهريب أسلحة إلى داخل السويداء عبر مناطق مفتوحة
06:25 | 2025-11-16
16/11/2025 06:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: نأمل أن يعود الأسرى الأوكرانيون للاحتفال بالأعياد في منازلهم
Lebanon 24
زيلينسكي: نأمل أن يعود الأسرى الأوكرانيون للاحتفال بالأعياد في منازلهم
06:08 | 2025-11-16
16/11/2025 06:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
13:00 | 2025-11-15
15/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:32 | 2025-11-16
ميشيل أوباما: الأميركيون ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة
07:00 | 2025-11-16
لاصطياد المسيّرات الانتحارية الإيرانية.. هذا ما تخطط له إسرائيل
06:40 | 2025-11-16
حماس تدعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى وضمان حقوقهم
06:25 | 2025-11-16
اتهامات بعمليات تهريب أسلحة إلى داخل السويداء عبر مناطق مفتوحة
06:08 | 2025-11-16
زيلينسكي: نأمل أن يعود الأسرى الأوكرانيون للاحتفال بالأعياد في منازلهم
05:40 | 2025-11-16
المفوضية العراقية: إعلان النتائج النهائية للانتخابات اليوم أو غداً
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 14:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 14:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 14:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24