قصف ونسف جنوب غزة.. واستشهاد فتى خلال اقتحام في الضفة
Lebanon 24
16-11-2025
|
05:13
A-
A+
نفّذت القوات
الإسرائيلية
، صباح الأحد، سلسلة عمليات قصف وإطلاق نار، تخلّلها نسف منازل تعود لمواطنين فلسطينيين في جنوب
قطاع غزة
.
وذكرت وكالة الصحافة
الفلسطينية
(صفا) أنّ "طائرات
الاحتلال
شنت غارات جوية إسرائيلية جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع"، مشيرة إلى وقوع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس.
وأوضحت أن "آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة شمال شرقي رفح جنوبي القطاع"، لافتة إلى أن "جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي غربي المدينة".
وقالت الوكالة إن "آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة باتجاه خيام
النازحين
في مواصي رفح".
من جانب آخر، استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر فجر الأحد، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عسكر القديم شرق نابلس في شمال الضفة الغربية.
ونقلت
وكالة الأنباء
والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد حسن قوله إن "فتيين أصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، أحدهما بالرصاص الحي بالصدر، واستشهد متأثرا بإصابته، والآخر برصاصة بالظهر، ونقل إلى المستشفى".
ووفق الوكالة، "اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس من عدة جهات، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، باتجاه المواطنين".
وأشارت إلى اقتحام "قوات الاحتلال أحياء راس
العين
، والباشا، والبلدة القديمة ومحيطها، ولم يبلغ عن اعتقالات". (سكاي نيوز)
